Cesar Tralli mostra marmita em dia de trabalho e revela detalhe especial

Em suas redes sociais, Cesar Tralli mostrou a sua marmita no trabalho e ainda revelou um detalhe especial sobre a comida

Em suas redes sociais, Cesar Tralli sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 7, o jornalista mostrou que é gente como a gente e também leva marmitas para o trabalho.

Cesar mostrou um prato de salada caprichado e ainda revelou um detalhe mais do que especial. "Marmita com pinhão que a Manuella colheu em Campos do Jordão", disse ele, se referindo à filha de cinco anos, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro.

Momento em família

Ticiane Pinheiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais no domingo, 4, ao abrir o álbum de fotos de um momento de lazer em família. A apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record, foi para Campos do Jordão aproveitar alguns dias de folga ao lado do marido, o jornalista da TV Globo César Tralli, e da filha deles, Manuella, de cinco anos.

Em um dos cliques, Ticiane posou sorridente com os cunhados, Isabella Bariani Tralli e Frederico Tralli, e mostrou a filha caçula com o primo, Frederico. "Um pouco desses dias de descanso em família no nosso paraíso", escreveu a artista, que também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, de seu relacionamento com Roberto Justus.

No dia 6 do mês passado, a apresentadora prestou uma homenagem especial para a cunhada em sua rede social. Na ocasião, Tici mostrou a família reunida para celebrar o aniversário de Isabella e brincou sobre o talento delas como jogadoras de futebol. "Cunhadinha, amei nosso fim de semana comemorando mais um ano de vida seu e de um jeito bem diferente! Descobrimos que somos jogadoras de futebol natas", disse ela.

Ticiane e Cesar sempre amaram estar em Campos dos Jordão. Inclusive, o casamento deles aconteceu na famosa cidade.

