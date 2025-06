César Tralli ganha declaração de Ticiane Pinheiro em foto romântica do casal

A apresentadora Ticiane Pinheiro se declarou ao marido, César Tralli, após o casal inaugurar a 'barraca do beijo 2025' em festa junina

O jornalista César Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitaram bastante o início do mês de junho! Já em clima de São João, o casal curtiu a primeira festa junina com direito a muito forró e até a barraca do beijo.

Por meio das redes sociais, Tici e Tralli compartilharam com o público alguns registros do momento divertido em família. O âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, ainda dividiu uma foto romântica dos dois e celebrou a chegada do mês tão esperado por eles.

"Quem curte uma festa junina? Pra mim, é o mês mais animado do ano. O São João me remete à infância no ‘interiorrrr’ paulista. Dia 01 de Junho! E cá estamos inaugurando a primeira barraca do beijo… da temporada 2025. Viva o São João! Viva o Amor!", escreveu César Tralli na legenda da postagem.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro fez questão de deixar uma declaração especial ao marido: " Eu amo você e amo a barraca do beijo! Bora beijar mais. Essa é só a primeira barraca do beijo, o mês está só começando", disse a apresentadora da Record TV.

Confira a publicação de César Tralli:

César Tralli divide foto romântica com Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro comenta sobre ciúmes na relação com César Tralli

Recentemente, Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais para interagir com os seguidores. Entre as dúvidas recebidas, a apresentadora comentou sobre o casamento com o jornalista César Tralli, com quem está há mais de 10 anos. Juntos, eles são pais de Manuella Tralli.

Uma das curiosidades dos seguidores foi sobre como Ticiane e Tralli lidam com o ciúme no relacionamento. "Como você lida com ciúmes? Seu marido já teve muito ciúmes de você? Como você lidou?", indagou um internauta.

A apresentadora foi sincera ao comentar sobre a relação com o marido. " Tenho uma relação super saudável com meu marido. Graças a Deus não temos espaço para os ciúmes, confiamos muito um no outro ", afirmou.

