César Tralli foge da rotina e mostra marmita diferente: 'Não é só salada'

O jornalista César Tralli chamou a atenção ao mostrar que não leva apenas salada em sua marmita para almoçar na TV Globo; confira

César Tralli tem o costume de mostrar sua marmita nas redes sociais, mas nesta quarta-feira, 6, ele chamou a atenção ao mostrar que não estava comendo sua tradicional salada.

O jornalista da TV Globo decidiu levar uma feijoada para o almoço e contou que sempre é questionado sobre sua alimentação. "Não é só salada que tem na marmita, não. Muita gente me pergunta: "Mas você consegue passar o dia inteiro só com uma salada?". Não. Saco furado não para em pé. É ou não é? Então, também tem algo mais consistente", explicou.

Em seguida, o marido da apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre sua escolha. "E hoje, ó, hoje tá especial. Hoje eu trouxe uma feijoada de casa. Ó, que maravilha. Um friozinho que tá fazendo em São Paulo. Essa fejuca aqui dá um ânimo, dá uma energia nova. Tá servido? Tá servida? Um abração, fique em paz, se cuide. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Com licença", disse ele antes de começar a comer.

Já na legenda da publicação, Tralli escreveu: "Quarta-feira é dia de…? Feijoada! E essa minha caseira tá tudo de bom. Faz frio em São Paulo e bendita seja a santa marmita hoje estrelando uma "feijuca". Um abraço caloroso. E muito obrigado pela sua companhia. Bom apetite!".

O post recebeu diversos comentários. "Que delícia, amo feijoada", disse uma seguidora. "Faltou a couve e o arroz", observou outra. "Sempre carismático e um ótimo profissional! Bom apetite, Tralli!", falou uma fã. "Deu até água na boca", comentou mais uma.

No ano passado, Tralli revelou onde senta para almoçar na Globo. Em sua rede social, o jornalista postou um vídeo exibindo como é o espaço ao ar livre onde os funcionários podem fazer a pausa para se alimentar. Na ocasião, o marido de Ticiane Pinheiro então mostrou que colocou seu potinho de salada e torta em cima de uma mesa perto de um jardim vertical.

O comunicador falou mais uma vez sobre gostar de levar a comida de casa por achar mais saudável e prezar por isso. "Você é do time da “Marmita na Firma”? Levanta a mão aí quem é? Eu gosto demais de trazer minha refeição pro trabalho. Terminou o JH… lá vou eu curtir meu alimento caseiro! E depois seguir firme pra Globonews", disse que almoça depois de ir ao ar e antes de enfrentar sua outra jornada de trabalho no canal fechado.

César Tralli vibra com conquista da filha

No último sábado, 2, César Tralli usou as redes sociais para dividir uma conquista especial de sua filha, Manuella, que está com seis anos. O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, mostrou que a herdeira, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio.

No vídeo postado no feed do Instagram, Tralli aparece com Manuella em um parque. A menina vai pedalando enquanto o papai coruja vibra com o fato dela ter aprendido a andar de bicicleta, mas em determinado momento ele precisou correr para alcançá-la. "A felicidade do pai. A felicidade do pai de ver essa menininha pedalando sem rodinha, ah, filha. Boa, filha. Vamos correr para acompanhar. Corre para acompanhar. Corre para acompanhar. Não corre muito não. Espera eu aí. Freia. Vai devagar", diz ele na gravação.

"Pensa num pai feliz! Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Sem rodinhas? Olha que momento mágico! E assim minha vida vai ganhando muito mais propósito e sentido… Haja fôlego, papai!", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

