César Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'

O jornalista César Tralli compartilhou uma sequência de fotos especiais do pai, César, na festa de aniversário da neta; confira!
O jornalista César Tralli encantou os seguidores na noite de quarta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos especiais de seu pai, que também se chama César. O sogro de Ticiane Pinheiro esteve presente na festa de aniversário da neta, Manuella Tralli, que completou 6 anos de vida.
Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, dividiu alguns registros do patriarca no evento. "Meu pai amado! 82 anos, gente boa demais", escreveu o comunicador na legenda da imagem.
Além de posar ao lado do pai, Tralli também exibiu um clique da herdeira em um momento carinhoso com o familiar. "Vovô e sua netinha", se derreteu o jornalista. O marido de Ticiane Pinheiro ainda compartilhou uma foto da pequena Manu rodeada dos três avós: César, Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, pais da apresentadora da Record.
A filha de César Tralli e Tici ganhou uma festa com o tema da animação 'Lilo & Stitch' na quarta-feira, 13, para comemorar a chegada de seus 6 anos de vida, completados em julho. O evento luxuoso aconteceu em um buffet em São Paulo, com a presença dos familiares e amigos.
A comemoração de Manuella Tralli ainda contou com bonecos gigantes dos personagens na decoração, além do bolo e doces personalizados seguindo o tema. Além disso, teve brinquedos para as crianças se divertirem, espaço para pintura, dança e show de mágica.
O jornalista César Tralli iniciou esta semana em clima de alegria! Em suas redes sociais, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, compartilhou alguns registros da visita ilustre que recebeu da filha, Manuella Tralli, em seu trabalho.
Além de mostrar as fotos da pequena nos estúdios do jornal, Tralli também relatou aos seguidores uma conversa divertida que teve com Manu nos bastidores. A ida da herdeira do jornalista à emissora aconteceu na última semana junto com a mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro; confira mais detalhes!
