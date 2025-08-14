CARAS Brasil
  César Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'
Família!

César Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'

O jornalista César Tralli compartilhou uma sequência de fotos especiais do pai, César, na festa de aniversário da neta; confira!

por Rafaela Oliveira
Publicado em 14/08/2025, às 11h02

César Tralli posa com o pai, César
César Tralli posa com o pai, César - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

O jornalista César Tralli encantou os seguidores na noite de quarta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos especiais de seu pai, que também se chama César. O sogro de Ticiane Pinheiro esteve presente na festa de aniversário da neta, Manuella Tralli, que completou 6 anos de vida.

Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, dividiu alguns registros do patriarca no evento. "Meu pai amado! 82 anos, gente boa demais", escreveu o comunicador na legenda da imagem.

Além de posar ao lado do pai, Tralli também exibiu um clique da herdeira em um momento carinhoso com o familiar. "Vovô e sua netinha", se derreteu o jornalista. O marido de Ticiane Pinheiro ainda compartilhou uma foto da pequena Manu rodeada dos três avós: César, Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, pais da apresentadora da Record.

A filha de César Tralli e Tici ganhou uma festa com o tema da animação 'Lilo & Stitch' na quarta-feira, 13, para comemorar a chegada de seus 6 anos de vida, completados em julho. O evento luxuoso aconteceu em um buffet em São Paulo, com a presença dos familiares e amigos. 

A comemoração de Manuella Tralli ainda contou com bonecos gigantes dos personagens na decoração, além do bolo e doces personalizados seguindo o tema. Além disso, teve brinquedos para as crianças se divertirem, espaço para pintura, dança e show de mágica.

César Tralli com o pai, César - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa
César Tralli com o pai, César - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa
Pai de César Tralli com a neta, Manuella - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa
Manuella Tralli com o avô paterno - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa
Manuella Tralli com os avós - Foto: Reprodução/Instagram
Manuella Tralli com os avós - Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César e César Tralli - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa
Ticiane Pinheiro, César e César Tralli - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

César Tralli relata conversa divertida com a filha na Globo

O jornalista César Tralli iniciou esta semana em clima de alegria! Em suas redes sociais, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, compartilhou alguns registros da visita ilustre que recebeu da filha, Manuella Tralli, em seu trabalho.

Além de mostrar as fotos da pequena nos estúdios do jornal, Tralli também relatou aos seguidores uma conversa divertida que teve com Manu nos bastidores. A ida da herdeira do jornalista à emissora aconteceu na última semana junto com a mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro; confira mais detalhes!

Leia também: Bolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

César TralliTiciane PinheiroManuella Tralli
César Tralli César Tralli   

