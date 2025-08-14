César Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'

O jornalista César Tralli compartilhou uma sequência de fotos especiais do pai, César, na festa de aniversário da neta; confira!

O jornalista César Tralli encantou os seguidores na noite de quarta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos especiais de seu pai, que também se chama César. O sogro de Ticiane Pinheiro esteve presente na festa de aniversário da neta, Manuella Tralli, que completou 6 anos de vida.

Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, dividiu alguns registros do patriarca no evento. " Meu pai amado! 82 anos, gente boa demais ", escreveu o comunicador na legenda da imagem.

Além de posar ao lado do pai, Tralli também exibiu um clique da herdeira em um momento carinhoso com o familiar. " Vovô e sua netinha ", se derreteu o jornalista. O marido de Ticiane Pinheiro ainda compartilhou uma foto da pequena Manu rodeada dos três avós: César, Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, pais da apresentadora da Record.

A filha de César Tralli e Tici ganhou uma festa com o tema da animação 'Lilo & Stitch' na quarta-feira, 13, para comemorar a chegada de seus 6 anos de vida, completados em julho. O evento luxuoso aconteceu em um buffet em São Paulo, com a presença dos familiares e amigos.

A comemoração de Manuella Tralli ainda contou com bonecos gigantes dos personagens na decoração, além do bolo e doces personalizados seguindo o tema. Além disso, teve brinquedos para as crianças se divertirem, espaço para pintura, dança e show de mágica.

César Tralli com o pai, César - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

Manuella Tralli com o avô paterno - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

Manuella Tralli com os avós - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro, César e César Tralli - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

