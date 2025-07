Cela Lopes revela qual profissão escolheu antes de se tornar influenciadora: 'Muito diferente'

Em entrevista à TV CARAS, a influenciadora Cela Lopes recorda o início de sua personagem, detalha sua trajetória e explica o impacto das críticas

Foi como Cela Lopes que a influenciadora Marcela Lopes viu sua vida se transformar desde que começou a trabalhar com a internet. No entanto, antes de conquistar mais de 4 milhões de seguidores com sua personagem, ela já havia escolhido uma profissão para conciliar com a carreira de modelo.

"Eu saí aos 17 anos de casa para ser modelo, em São Paulo. Eu tive que ser emancipada para conseguir estar aqui, e o que foi prometido para mim, através de uma agência, é que eu seria muito rica e viveria com glamour. Mas, quando eu cheguei aqui foi muito diferente", conta Cela Lopes , em entrevista à TV CARAS.

A influenciadora explica justamente os percalços que passou com a mudança para São Paulo a fizeram começar a personagem, há dois anos. Enquanto trabalhava como modelo, ela também se dedicava à faculdade de direito.

Leia também: Influencer Cela Lopes faz rara aparição com seu namorado. Saiba quem é!

"Eu tinha um plano B que era o direito, já tinha feito dois anos e meio. Eu seria uma advogada, trilhando junto com a vida de modelo". Mas, então, surgiu a ideia da personagem, após ouvir várias vezes que tinha "cara de rica", e, em pouco tempo viu sua vida mudar.

"Na época, eu não entendia, de verdade, e hoje eu tenho plena ciência que é pelo meu estereótipo. Tranquei minha faculdade e continuei a fazer muito conteúdo da personagem. No começo era muito mais hate do que hoje, que uma boa parte já entende e agora tem pessoas para explicar e defender."

Mesmo com todo o sucesso, ela afirma que continua com os pés no chão e muito ligada à sua família. Atualmente, seu pai trabalha como pintor e tem uma empreiteira, e sua mãe, agora, trabalha ao seu lado no Instagram. Abaixo, Cela Lopes dá mais detalhes de sua trajetória e interpreta a personagem herdeira com exclusividade! Confira.

CONFIRA A ENTREVISTA DE CELA LOPES À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

Nascida em Carazinho, no Rio Grande do Sul, Marcela Eduarda Lopes Schreiner é uma influenciadora digital que ficou conhecida ao interpretar uma personagem rica e mimada. Apesar disso, ela e sua família vieram de uma origem humilde e já enfrentaram dificuldades financeiras.

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: