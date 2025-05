Causa da morte de garotinho do Tiktok é revelada

O pequeno influencer Preston Ordone morreu aos 2 anos de idade. Agora, a imprensa internacional revelou a causa da morte dele

O pequeno Preston Ordone, que fazia parte de uma família de influencers do Tiktok, morreu aos 2 anos de idade no mês de abril. Agora, a causa da morte dele veio à tona.

De acordo com a revista People, o garotinho morreu em decorrência de ferimentos contundentes que aconteceram em um acidente de carro . A morte dele foi declarada como acidental pelo legista oficial.

O menino morreu no dia 24 de abril em Louisiana, nos Estados Unidos. O carro da família saiu da estrada e bateu em uma árvore. O motorista e o passageiro do banco dianteiro sofreram ferimentos, mas estavam vivos. Enquanto isso, Preston estava no banco de trás, mas estava preso incorretamente na cadeirinha de segurança. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu por causa dos ferimentos.

A mãe do menino, Katelynn, sofreu concussão grava e teve ossos quebrados. O pai dele, Jaelen Ordone, precisou passar por uma cirurgia por causa do machucado em uma perna. Ele colocou pinos e hastes para imobilizar o membro.

Preston ficou conhecido nas redes sociais por causa do vídeo viral Okay Baby. Além disso, a família também compartilhava momentos das brincadeiras dele nas redes sociais, como brincadeiras na lama. O perfil da família no TikTok tem mais de 390 mil seguidores.

O anúncio da morte de Preston

O anúncio da morte de Preston Ordone foi feito por amigos da família nas redes sociais. "Esta é a publicação mais difícil que poderíamos fazer, encontrar palavras ainda é muito difícil... Esperamos que vocês possam ajudar nossa família de todas as maneiras possíveis neste momento difícil. Ainda parece tão surreal... Todas as suas orações, amor e apoio são necessários e apreciados. Obrigada. #OkayBabyForever", disseram.

"Katelynn, Jaelan e Preston se envolveram em um acidente. Paisley, vocês sabem quem é Paisley, ela estava na escola na hora. Ela não estava no veículo. Ainda não sabemos todos os detalhes, mas a caminhonete deles desviou para a direita na saída da rodovia e bateu em uma árvore e, infelizmente, Preston não sobreviveu. Preston foi retirado do veículo e levado para o hospital, e eles fizeram tudo que podiam. Eu só queria dizer que Preston causou um grande impacto em todos vocês. Ele fez as pessoas sorrirem, eu sei que vocês estão ansiosos por vê-lo todos os dias. E eu sei que no céu agora mesmo, se existe lama no céu, ele provavelmente está pulando e dançando nela. Sentiremos muita falta dele", finalizaram.