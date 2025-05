Causa da morte de Divaldo Franco é revelada

O líder espírita Divaldo Franco faleceu aos 98 anos e seu corpo foi velado em Salvador nesta quarta-feira, 14

O médium e líder espírita Divaldo Franco faleceu aos 98 anos de idade na terça-feira, 13, e seu corpo foi velado nesta quarta-feira, 14, em Salvador, Bahia. Em meio a despedida, a causa da morte dele foi revelada.

De acordo com o site G1, Divaldo faleceu em decorrência da falência múltipla de órgãos. Ele estava em tratamento contra um câncer na bexiga, que foi diagnosticado em novembro de 2024 . A morte dele aconteceu em sua casa na sede da Mansão do Caminho, já que ele recebida cuidados home care.

"Divaldo Franco regressou à Pátria Maior, mas seu legado permanece: nas palavras que acolheram tantas almas, nas obras que transformaram vidas e no exemplo de amor em ação. Com sua oratória e mediunidade missionárias, tocou milhares de corações e semeou estrelas pelo mundo, inspirando mensagem de paz, de fraternidade e amor ao próximo. Com mais de 20 mil palestras proferidas, centenas de obras publicadas e milhões de vidas impactadas, sua missão foi dedicar-se, em plenitude, à humanidade, espalhando consolo, fé, esperança, amor. Tio Divaldo, o nosso Semeador de Estrelas, regressou à Pátria Maior, mas seguirá fortalecendo a rede de benfeitores de luz que acolhe e inspira a todos nos propósitos do bem. Seu legado de paz, fraternidade e humanidade viverá eternamente em nossos corações. Que possamos honrar sua memória continuando a semear luz e bondade, como ele nos ensinou", informou a equipe dele.

Quem foi Divaldo Franco?

Divaldo Franco nasceu em Feira de Santana, na Bahia, caçula de 12 irmãos. Ele dedicou 70 anos de sua vida ao espiritismo. Ele se tornou um dos principais líderes religiosos do Brasil e escreveu mais 250 livros.

Divaldo não teve filhos biológicos, mas criou 685 pessoas que foram acolhidas em sua entidade.

Ele desenvolveu sua mediunidade na infância, mas seus pais não entendiam o seu dom e batiam nele por causa das visões. Inclusive, ele contou que um espírito obsessor o perseguiu desde a infância até que ele adoeceu e um médium foi visitá-lo. Naquele dia, o médium identificou o espírito e o ajudou.