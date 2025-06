Cauã Reymond se derrete ao mostrar momento de lazer com a filha: 'Meu amor maior'

O ator Cauã Reymond encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros com Sofia, sua filha com Grazi Massafera

Cauã Reymond encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar alguns registros de um momento de lazer ao lado da filha, Sofia, de 13 anos.

O ator, que está no ar na novela Vale Tudo, da TV Globo, interpretando o personagem César Ribeiro, surgiu aproveitando um passeio de jet ski, depois, eles também assistiram a um filme juntos em casa.

Ao compartilhar as imagens, Cauã se derreteu: "Fim de semana com meu amor maior!", escreveu o artista na legenda, recebendo vários elogios. "Pai e filha, amor mais lindo", disse uma seguidora. "Filhos são nossos maiores tesouros, que Deus abençoe vocês", comentou outra. "Ela possui a beleza dos dois e tem um jeitinho doce, uma bonequinha, curte bastante a filhota", falou uma fã.

Vale lembrar que Sofia é filha de Reymond com a atriz Grazi Massafera. A menina completou 13 anos no dia 23 de maio e o ator prestou uma bela homenagem para ela nas redes sociais. "Amor maior não tem! Feliz aniversário, filha. Papai te ama", declarou ele ao postar várias fotos com a herdeira.

Confira:

Cauã Reymond entrega segredo de boa forma

O ator Cauã Reymond abriu o jogo ao falar sobre sua boa forma. Atualmente no ar como César em 'Vale Tudo', da TV Globo, o artista tem chamado atenção do público por seu físico, conquistado com muito exercício físico e dieta saudável.

Em entrevista ao site 'Gshow', Cauã falou um pouco sobre sua rotina equilibrada e entregou o segredo para conseguir manter a boa forma mesmo com a agenda cheia devido às gravações do remake. "Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão", iniciou.

"E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado", continuou Cauã Reymond, revelando que passou a 'comer bem' ainda na adolescência, quando se tornou atleta amador. Saiba mais!

