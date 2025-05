Cauã Reymond é colocado na parede sobre treta com Bella Campos: 'Acostumado'

No Altas Horas, Cauã Reymond é colocado na parede por Serginho Groisman sobre suposta briga com Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo; veja

Após vários boatos de que Cauã Reymond e Bella Campos estariam se desentendendo nos bastidores de Vale Tudo, novela das nove da Globo, Serginho Groisman resolveu colocar o ator na parede no Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24.

Com o galã no palco, o apresentador o questionou como estariam os bastidores do remake e se ele teria alguma coisa a dizer. Serginho Groisman então perguntou o que acontece quando atores se encontram. Sem hesitar, Cauã Reymond então comentou a situação.

"Eu estou acostumado com esse tipo de coisa, de saírem muitas notícias. O que eu posso falar é que a gente está trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a gente está fazendo muito bem, a novela está indo muito bem, eu estou acostumado com esse tipo de situação", falou.

E esclareceu sobre não ter marcado presença em um evento com os colegas da novela. "Outro dia, inclusive, eu até vi uma festa do elenco, falaram que eu não fui, eu não vou em festa praticamente, quando eu vou, eu vou a trabalho, eu sou um cara super caseiro, então eu estou muito acostumado com esse tipo de especulação, mas eu fico muito feliz com o sucesso da novela e com o presente que foi fazer o César", esclareceu.

Por fim, Cauã Reymond fez questão de pontuar e finalizar dizendo que está tudo certo. "Está tudo rolando muito bem, o time trabalha muito sério", finalizou.

Durante sua participação no Altas Horas, Cauã Reymond foi acompanhado com a filha, Sofia. A adolescente chamou a atenção com sua beleza e simpatia. Ela é fruto da relação com Grazi Massafera.

Cauã Reymond relembra infância difícil no Altas Horas

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24, e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu. Confira o relato completo aqui!