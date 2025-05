Cauã Reymond causa alvoroço com fotos sem camisa em seu aniversário

O ator Cauã Reymond chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos sem camisa para comemorar seu aniversário de 45 anos

Cauã Reymond agitou as redes sociais nesta terça-feira, 20, ao compartilhar duas fotos em que aparece exibindo seu corpo sarado para comemorar seu aniversário de 45 anos.

Nas fotos em preto e branco, o ator, que interpreta o personagem César na novela Vale Tudo, da TV Globo ostenta seu físico definido ao posar sem camisa sentado em uma escada. Além disso, ele segura uma xícara, enquanto admira a paisagem.

"Novo ciclo", celebrou o artista, recebendo diversos comentários dos internautas. "Príncipe", disse uma seguidora. "Parabéns! Que o seu novo ciclo seja repleto de realizações e alegrias!", desejou outra. "Lindão", elogiou uma fã. "Esse sorriso é contagiante", falou mais uma.

Neste último domingo, 18, Cauã chocou os seguidores com uma técnica abdominal.Em um vídeo, o galã mostrou que está bastante avançado no vacuum abdominal, técnica de contração que ajuda a fortalecer os músculos. "Respira e não pira", disse ele

Confira:

Cauã Reymond abandonou curso de Psicologia para seguir na arte

No dia 20 de maio, Cauã Reymond chega aos 45 anos. No ar na Globo como César no remake de Vale Tudo, o ator tem um passado repleto de caminhos alternativos antes da atuação. Além de ter sido modelo internacional, o galã abandonou o curso de Psicologia para seguir na arte.

Cauã nasceu no Rio de Janeiro, filho de Denise Reymond (1964-2019) e do psicólogo José Marques (65). Cresceu em Nova Friburgo e, como tantos jovens em fase de autoconhecimento, buscou diferentes caminhos antes de fincar os pés na atuação.

Começou a faculdade de Psicologia, mas, inquieto, não demorou a trocar os livros técnicos pelas passarelas e sets de fotografia. Ainda na adolescência, foi descoberto como modelo e embarcou para a Europa, onde morou em Milão e Paris. Saiba mais!

