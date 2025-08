Cauã Reymond abre álbum de fotos de passeio com a filha: 'Nosso rolê'

O ator Cauã Reymond encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de um passeio ao lado de sua filha, Sofia

Cauã Reymond chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na manhã deste domingo, 3, ao compartilhar alguns registros de um momento de lazer ao lado da filha, Sofia, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Em seu perfil oficial, o ator, que interpreta o personagem César na novela Vale Tudo, da Globo, surgiu sorridente ao lado da herdeira, além disso, também mostrou a menina apreciando a paisagem e com um coelhinho na mão.

"Nosso rolê", escreveu o artista, acrescentando um emoji de coração. A publicação encantou os internautas. "Lindos", disse uma seguidora. "A mistura perfeita de duas pessoas perfeitas!!!! Que linda", escreveu outra. "Muita beleza numa foto só", comentou um fã. "Ela está uma moça linda! Misturinha de mamãe e papai. Resultado: uma boneca!", afirmou mais uma.

Recentemente, Cauã Reymond aproveitou um dia de folga das gravações de Vale Tudo para jogar vôlei com Sofia. O ator e a menina foram fotografados enquanto praticavam o esporte em uma praia do Rio de Janeiro. O famoso exibiu seu corpo sarado ao surgir sem camisa e uma bermuda preta, já a herdeira de Grazi Massafera surgiu usando uma camiseta roxa, shorts preto e óculos escuros.

Confira:

Relacionamento de Cauã Reymond e Grazi Massafera

Início do relacionamento

2007: Cauã Reymond e Grazi Massafera começaram a namorar em 2007, após se conhecerem durante as gravações da novela Malhação.

2008: O casal passou a morar junto no mesmo ano em que começaram a namorar. Começaram a usar alianças de compromisso em 2008, declarando que já se sentiam casados, mesmo sem oficializar a união conjugal.

23 de maio de 2012: Grazi Massafera deu à luz Sofia Massafera Marques, a primeira filha do casal.

Outubro de 2013: Após seis anos juntos, Cauã Reymond e Grazi Massafera anunciaram o término do relacionamento.

Apesar da separação, Cauã e Grazi mantiveram uma relação amigável, especialmente em relação à criação da filha Sofia. Ambos demonstraram respeito e carinho mútuo em diversas ocasiões.

Cauã Reymond surge aos beijos com modelo em dia na praia

O ator Cauã Reymond fez a fila andar! Recentemente, ele foi flagrado trocando beijos com a modelo Luana Mandarino em uma praia no Rio de Janeiro. Os dois aproveitaram a manhã de sol para renovarem o bronzeado ao ar livre e os paparazzi registraram um momento de carinho do novo casal.

Os rumores sobre o affair deles começaram em meados de 2024, mas ficaram mais intensos nas últimas semanas após os fãs perceberem que ela estava fazendo fotos em lugares que pareciam ser da casa dele. No entanto, eles ainda não revelaram qual é o status do relacionamento. Luana é modelo e já participou do reality show Rio Shore, da MTV, em 2021. Nas gravações, ela chamou a atenção pelas confusões com os outros participantes e também as cenas ousadas.

