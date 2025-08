Cássio Reis divide foto rara de momento especial ao lado dos dois filhos

O ator Cássio Reis abriu um álbum de momentos marcantes em família no mês de julho e incluiu uma foto especial com os dois filhos; veja

O ator Cássio Reis se despediu do mês de julho em grande estilo! O artista reuniu diversos registros de momentos marcantes em família vividos nas últimas semanas e compartilhou a sequência de fotos com o público em suas redes sociais.

Em meio aos cliques, Cássio aparece celebrando seu aniversário ao lado dos dois filhos, Romeo, de 3 anos, fruto de seu atual casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos, e Noah, de 17, da antiga união com a também atriz Danielle Winits.

O ator ainda dividiu fotos de viagens, passeios, momentos de lazer e diversão ao lado do herdeiro caçula e da esposa. Um clique atual de Fernanda Vasconcellos exibindo seu novo corte de cabelo para a próxima novela das 9 da Globo também foi compartilhado por Cássio.

" Julho com amor, café, bolo, férias e memórias ", escreveu o artista na legenda. A postagem rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas ao ator, que fez aniversário recentemente, e toda sua família.

"Deus abençoe sempre ricamente mais sua vida e sua família linda", declarou uma seguidora. "Gente linda por dentro e por fora", disse outra. "Parabéns Cássio, você merece essa família linda! Você é um ser humano incrível", falou uma terceira.

Confira as fotos de Cássio Reis em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram 3 anos do filho

Recentemente, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis organizaram uma festinha intimista de aniversário para o filho, Romeo, que completou 3 anos de vida no dia 28 de junho. Em celebração a data festiva, a atriz publicou um vídeo encantador em suas redes sociais com diversos registros do pequeno, incluindo imagens de quando ele ainda era bem bebê.

Cássio Reis, por sua vez, abriu um álbum de fotos com os momentos mais marcantes do mês de junho e incluiu duas fotos do aniversário do herdeiro caçula. Nos cliques, é possível notar que os 3 anos de Romeo foram celebrados com o tema 'Hot Wheels'.

Além de uma decoração caprichada com balões coloridos, a festinha contou com uma mesa de doces e um bolo personalizado com carrinhos, simulando pistas de corrida. Esbanjando fofura, o aniversariante foi clicado todo sorridente ao lado dos pais; confira os registros!

Leia também: Fernanda Vasconcellos confessa que tem 'medo de passar traumas' para o filho