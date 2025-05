Caso Rafael Miguel: Acusado é condenado a 98 anos de prisão

Julgamento do crime das mortes do ator Rafael Miguel e dos seus pais chega ao fim com a condenação de Paulo Cupertino. Saiba mais

Na noite desta sexta-feira, 30, o julgamento de Paulo Cupertino pelas mortes do ator Rafael Miguel e seus pais chegou ao fim. A justiça condenou o homem a 98 anos de prisão por ter cometido triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

O juiz do caso apontou que Cupertino cometeu o crime na presença da filha e fugiu do local. O julgamento também envolveu outros dois réus, Eduardo José Machado e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, que foram acusados de terem ajudado na fuga do empresário. Eles foram absolvidos. O julgamento contou com júri popular e aconteceu no Fórum da Barra Funda, em São Paulo.

De acordo com o Ministério Público, Paulo Cupertino assassinou Rafael Miguel, o pai, João Alcisio Miguel, e a mãe dele, Miriam Selma Miguel, com 13 tiros porque não aceitava o namoro do ator com sua filha. No entanto, o homem negou os crimes e afirmou que é inocente.

O que aconteceu no dia da morte de Rafael Miguel?

O ator Rafael Miguel tinha 22 anos quando morreu. Ele era conhecido por atuar em comerciais de TV e também na novela Chiquititas, do SBT. No dia de sua morte, ele estava na casa da mãe da namorada quando um homem se aproximou e atirou nele, em seu pai e em sua mãe. A namorada viu a cena, mas não foi atingida. Inclusive, ela acusou o pai de ter sido o responsável pelos tiros.

Rafael foi atingido por sete tiros. O pai dele levou quatro disparos e a mãe foi atingidada por dois tiros. Na época, Cupertino fugiu e ficou escondido por quase três anos, até ser reconhecido e preso preventivamente até o julgamento. A prisão de Paulo Cupertino aconteceu em 2022 pela Polícia Civil de São Paulo após ficar quase três anos foragido.