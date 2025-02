Caso Lexa: Espiritualidade explica por que algumas mulheres perdem os bebês

O espiritualista e vidente João Campos fala sobre as mães que perdem os bebês após o caso da morte da filha de Lexa: ‘Muitas almas não vêm para permanecer'

Nesta semana, os brasileiros ficaram comovidos com a triste notícia da morte de Sofia, filha da cantora Lexa com o ator Ricardo Vianna. A bebê faleceu poucos dias depois do nascimento prematuro aos 6 meses de gestação. Enquanto a família enfrenta o luto e a dor de perder uma criança, a espiritualidade traz uma justificativa para que algumas mães fiquem sem seus filhos tão cedo. De acordo com o espiritualista e vidente João Campos, algumas almas precisam partir mais rápido.

"A vida não termina com a morte, e cada alma tem um propósito ao vir para este plano. Algumas estão aqui para um aprendizado breve, mas intenso. Para os pais, essas almas trazem um chamado de transformação, evolução e, em muitos casos, um resgate espiritual de vidas passadas ", afirmou ele.

Então, o vidente explicou que existem motivos do plano espiritual para a morte de bebês. " Muitas almas não vêm para permanecer. Elas encarnam rapidamente e partem porque sua missão é despertar sentimentos profundos nos pais . Às vezes, essa experiência muda o caminho de uma pessoa, fortalece um casal ou até desperta uma missão espiritual na família. Algumas mães e pais já tiveram ligações com essa alma em outras vidas. O reencontro agora pode ser um ajuste cármico, uma experiência que precisava ser vivida para equilibrar algo do passado", comentou.

E completou: "Existem casos em que a perda é um processo de preparação. A alma que viria agora pode voltar depois, quando os pais estiverem mais prontos espiritualmente para recebê-la e cumprir sua missão. Bem provável que uma nova gestação já possa estar sendo preparada pelo plano espiritual. E isso pode ser rápido ou levar tempo, tudo é um processo".

Como lidar a dor do luto?

O espiritualista ainda revelou uma possibilidade de como lidar com a dor do luto pela morte de um bebê. "A perda de um filho é algo que nenhuma palavra pode consolar por completo. Mas entender o lado espiritual pode ajudar a trazer um pouco mais de paz. Essa alma não desaparece, ela apenas seguiu para outro plano. Ela sempre estará conectada aos pais e pode continuar enviando sinais de amor e proteção", afirmou ele, e destacou: "A dor é compreensível, mas o apego excessivo pode manter essa alma presa. O amor verdadeiro liberta. E esse bebê sempre estará conectado à família, mas precisa seguir seu caminho no plano espiritual".

