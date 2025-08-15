Casamento? Julia Lemmertz declara: ‘Eu não pretendo repetir isso’

Julia Lemmertz dá sua opinião sincera ao ser questionada se voltaria a se casar após viver um relacionamento de 22 anos com Alexandre Borges

A atriz Julia Lemmertz abriu o jogo sobre o que pensa sobre se casar de novo. Ela está com 62 anos de idade e foi casada por 22 anos com o ator Alexandre Borges, de quem se separou há alguns anos. Agora, ela defendeu sua opinião de não se envolver novamente com outra pessoa.

A estrela afirmou que não pretende se casar de novo. "Essa coisa de casar e viver junto é particular. Eu tive uma história linda, de 22 anos com o Alê (o ator Alexandre Borges). Nós fomos casados por um tempão, e eu nunca vou ter outra coisa como a que tive com ele. Eu não pretendo repetir isso. Se eu tiver (algum outro relacionamento), vai ser uma outra coisa. Mas um casamento como o que eu tive, eu não pretendo ter nem terei mais. Acho que nem dá mais tempo, e eu estou OK com isso. Não é um sofrimento e não é um projeto de vida. É só uma constatação", declarou em entrevista ao Jornal O Globo.

Além disso, a artista refletiu sobre a importância de ter um diálogo aberto sobre a sexualidade da mulher madura. "A sexualidade da mulher madura ainda é uma conversa, assim como etarismo ainda é uma conversa. O bom é que agora já falamos sobre isso, há um tempo nem falávamos. Para mim isso nunca foi uma questão, mas eu entendo que exista esse lugar (receio em abordar esse assunto), às vezes a própria mulher se coloca nele. O fato é que as mulheres de 60 anos de hoje em dia não são as mulheres de 60 de 40 anos atrás. Ao mesmo tempo, as meninas de 15 e 20 anos de hoje não são as meninas de 15 e 20 anos de 40 anos atrás. Quando eu tinha 15, eu era uma garota, não existia internet, Instagram, tudo era um pouco mais relax. Hoje vivemos uma pressão de beleza e juventude que deforma a nossa percepção sobre a vida, sobre a passagem do tempo", disse ela.

E completou: "Você fica muito aprisionado na juventude, como se isso fosse tudo o que importa. Na verdade, poder aceitar a passagem do tempo como alguém que viveu bastante e que está chegando a uma maturidade com conhecimento, experiência e sabedoria deveria ser um ganho. Eu acho que essa dinâmica ainda tem que ser falada no sentido de nos acalmarmos um pouco. É tudo tão difícil, o mundo já está tão atribulado. Tem menopausa, toda a questão hormonal da mulher, que já é uma lenha, e você ainda bota uma carga de ter que se manter jovem, ativa e sarada. Isso vira uma angústia. Eu realmente não me furto de falar sobre isso, não acho que seja um assunto que já está resolvido, porque não está e não vai estar nunca. São processos individuais, é importante que eventualmente se fale deles no coletivo para que algumas mulheres se reconheçam e se empoderem".

Julia Lemmertz é mãe e avó

A atriz Julia Lemmertz é mãe de dois filhos: Luiza Lemmertz, fruto do casamento com Álvaro Osório, e Miguel Corrêa, fruto do casamento com Alexandre Borges. Além disso, ela é avó de Martim, de 4 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Lemmertz (@lemmertzju)

Julia Lemmertz é flagrada de biquíni na praia

Recentemente, a atriz Julia Lemmertz aproveitou uma manhã de sol para tomar um banho de mar na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. Usando um biquíni estampado que deixou seu corpo em evidência, ela impressionou pela jovialidade enquanto participava de uma gravação.

Durante a sessão de trabalho, a famosa se refrescou na água e caminhou um pouco a beira mar na companhia de um rapaz que estava ao seu lado.