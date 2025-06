Casamento? Jojo Todynho fala sobre próximo passo da relação

Em pleno Dia dos Namorados, Jojo Todynho é questionada sobre plano de casamento com atual namorado e dá resposta enigmática

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! Ela namora desde fevereiro com Thiago Gonçalves e os dois mais apaixonados que nunca. Tanto que não descartam a possibilidade de casamento.

Ao ser questionada se pretende subir ao altar com o amado, Jojo foi enigmática em sua resposta. “Está nas mãos de Deus” , disse ela ao Portal Leo Dias.

Em outro momento, a artista rebateu as críticas por ser ‘emocionada' em seu relacionamentos e defendeu o seu estilo de amar. "Quando vocês falam: ‘Jojo, você é muito emocionada’. Eu sou mesmo! Eu sou emocionada, intensa e me entrego. Ou eu sou 100%, ou sou nada. Não é porque já tive feridas abertas por outras pessoas que vou deixar de ser feliz. O que eu fui no passado, não anula meu futuro. Me dá amplitude para querer um futuro melhor", declarou.

Por fim, Jojo destacou a sintonia entre ela e Thiago. "Somos muito parecidos em algumas coisas e isso facilita para que tenhamos um relacionamento tranquilo, respeitoso, transparente e com reciprocidade de ambos em agradar", comentou.

Passeio romântico do casal

A influencer Jojo Todynho, de 28 anos, foi vista trocando beijos com o namorado, o policial militar Thiago Gonçalves, de 38, em um shopping Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os dois estão juntos oficialmente desde fevereiro, quando ela foi surpreendida com o pedido em seu aniversário.

Natural do Rio de Janeiro, Thiago Gonçalves tem uma filha de12 anos fruto de um antigo relacionamento. Discreto, o servidor torce pelo Botafogo e se dedica às atividades físicas durante o tempo de folga. Ele trabalha há 21 anos na força pública estadual.