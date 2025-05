Casamento de Carol Hubner e Fernando Meligeni chega ao fim após 17 anos

A atriz Carol Hubner fez um longo desabafo ao anunciar o término da união com Fernando Meligeni: 'Não sabemos o que foi'

A atriz Carol Hubner surpreendeu o público ao anunciar o fim de seu casamento de 17 anos com o ex-tenista Fernando Meligeni. Por meio das redes sociais, ela fez um longo desabafo sobre o término e contou que não sabe explicar o real motivo da separação.

Carol ainda revelou que escolheu uma das últimas fotos dos dois como casal para ilustrar o texto. Ao longo do relato, a artista destacou o quanto foi feliz ao lado de Fernando durante os 20 anos de relacionamento, incluindo namoro e casório, e ressaltou que, apesar do término, seguirá o amando.

"Escolhemos essa foto, pois é a última juntos em nossa galeria, ainda era verão. Algo que ninguém nunca poderia imaginar, eu e você Fernando não sermos mais um casal, afinal eita casalzão perfeito! Uma família sonho de consumo. 17 anos de casados mais quase dois de namoro. Duas bodas lindas! O casamento e os dez anos. São quase 20 anos compartilhando a vida", iniciou ela.

"Se foi inveja alheia, se foi cabeça fraca a nossa, se foi alguma falta sutil… Quase nunca brigamos, sempre nos demos bem, em todos os sentidos. [...] Não sabemos exatamente o que foi e nem quando foi. Mas a corda se rompeu e hoje, mesmo que não somos mais um casal, você ainda é a pessoa que eu mais amo nesse mundo", continuou Carol Hubner.

"Que loucura né? Não mais namorar o amor maior da vida. Não sabemos do futuro, mas sabemos que tivemos um passado baseado na verdade, no amor, na parceria e que a hipocrisia nunca fará parte de nossas vidas. Amo a sua verdade e sei que você ama a minha. Amo a vida que tivemos e a que teremos juntos mesmo separados, porque sobre amar, ser verdade, ser generosidade e querer o bem do outro, isso é o que fazemos de melhor. Você é O CARA. Te amo do fundo do meu coração e dou o meu rim e meu sangue para você. Obrigada por me entender e por nos permitir ‘viver sempre a nossa verdade’, seja ela qual for", finalizou.

Uma publicação compartilhada por Carol Hubner (@carolhubneratriz)

A carreira de Carol Hubner e Fernando Meligeni

Atriz e produtora, Carol Hubner é conhecida por suas atuações no teatro. A artista também esteve em filmes de sucesso como 'Ensaio Sobre a Cegueira' (2008), dirigido por Fernando Meirelles.

Já Fernando Meligeni, mais conhecido como Fininho, foi um dos principais tenistas brasileiros dos anos 2000. O ex-atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, realizado em 2003.

Juntos, Carol e Fernando tiveram dois filhos, Gael e Alice.

