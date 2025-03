Casa de Ainda Estou Aqui será aberta à visitação do público

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes revelou qual o destino da casa que foi cenário do filme Ainda Estou Aqui. Confira!

No último domingo, 2, o filme Ainda Estou Aqui fez a alegria dos brasileiros ao vencer o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, garantindo a primeira estatueta para o Brasil.

Nesta segunda-feira, 3, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes revelou qual o destino da casa situada no bairro da Urca, que serviu de cenário para o filme.

"Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme Ainda Estou Aqui na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela - Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Além disso, o político afirmou que pretende levar a estatueta do Oscar para lá. "O público ainda poderá conhecer a história do Brasil no Oscar em exposições interativas. Ali também funcionará a nova sede da Rio Film Commission estimulando mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais. E para não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir", concluiu.

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em… pic.twitter.com/LujdMtDEjM — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 3, 2025

Vitória

A atriz Fernanda Torres é só alegria com a conquista do primeiro Oscar para o Brasil. Mesmo depois de ter perdido na categoria de Melhor Atriz, ela celebra a estatueta de Melhor Filme Internacional para o filme Ainda Estou Aqui, que é protagonizado por ela e Selton Mello.

Depois da cerimônia de premiação, ela mostrou uma foto do cartão com o anúncio do prêmio e a própria estatueta nas redes sociais. “Nós vamos sorrir. Sorriam!”, disse ela na legenda.

Além disso, Torres ainda mostrou uma foto segurando o troféu e afirmou: “Ainda estamos aqui comemorando!”, escreveu.

