Casa da filha de Adriana Bombom é invadida por bandido e ela vai à delegacia

Adriana Bombom desabafa ao falar sobre o susto da filha Olívia Nobre ao encontrar um bandido dentro de sua casa às 7h da manhã

Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, a jovem Olívia Nobre - que participou de A Fazenda 15, da Record -, levou um grande susto na manhã desta terça-feira, 22. A casa dela no Rio de Janeiro foi invadida por um bandido. Ela percebeu a presença do homem na propriedade por volta das 7h da manhã.

De acordo com o colunista Leo Dias, o criminoso roubou itens do local e agrediu os cachorros da jovem. Ela não se machucou e foi com a polícia até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mas o bandido já tinha fugido.

O colunista ainda falou com Adriana Bombom, que contou mais detalhes do susto da filha. Ela disse que Olívia se trancou no banheiro ao perceber a presença do criminoso e conseguiu ligar para a mãe, mas ela ouvia seus cachorros sendo agredidos.

“Me ligou por vídeo apavorada, trancada dentro do banheiro da casa dela, pedindo ajuda pois ouviu ruídos fortes de arrombamento. Foi uma situação muito tensa”, disse a mãe, e completou: “Graças a Deus ela não foi agredida pois de trancou no banheiro”.

Apartamento da mãe de Maiara e Maraisa foi invadido

A família das cantoras Maiara e Maraisa levou um grande susto no domingo de Páscoa. Isso porque o apartamento da mãe delas, Almira Henrique Pereira, de 56 anos, foi invadido por criminosos.

De acordo com o Portal Leo Dias, o apartamento fica em Goiânia, Goiás, e foi alvo de criminosos que burlaram a segurança do prédio e entraram em vários apartamentos. O cenário por lá é de destruição por causa da ação dos criminosos.

As irmãs falaram pela primeira vez ao colunista Leo Dias sobre o ocorrido. “Entraram no apartamento dela sim, em outros também. Quebraram tudo lá”, contaram. A mãe das cantoras não estava no apartamento na hora da invasão. Dona Almira estava na igreja para a missa de Páscoa.