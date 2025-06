Carolina Ferraz rebate críticas sobre sua aparência: 'Se enxerga'

A apresentadora Carolina Ferraz se pronunciou após receber ataques etaristas por mostrar sua rotina de cuidados com a pele

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz usou as redes sociais para comentar a respeito da série de críticas voltadas a sua aparência após publicar um vídeo mostrando sua rotina de cuidados com a pele. Em uma nova postagem, a comunicadora deixou um recado direto e reto aos internautas que passaram a atacá-la com comentários etaristas.

Dentre algumas mensagens recebidas por Carolina, um seguidor apontou: "Ela era linda, infelizmente o tempo passa pra todos". A apresentadora, por sua vez, fez questão de rebater os ataques e ressaltou o envelhecimento natural da pele.

"Eu sou uma mulher madura, tenho 57 anos, tenho quase 60 anos. Eu tô aqui sem filtro, vida real, completamente despretensiosa […] Vocês podem dizer o que quiserem, eu me acho linda, acho minha pele maravilhosa ", declarou a apresentadora do 'Domingo Espetacular', da Record TV.

"Teve uma galera, uns homens tudo ‘tribufu’ falando que eu tô velha, que eu tô feia… Ah gente, se liga, presta atenção, posso estar com 57, mas meu senhor, com você não rolava nem um lanchinho no fim da tarde. Se enxerga, né, gente ", completou Carolina Ferraz.

Por que Carolina Ferraz não faz mais novelas?

Recentemente, Carolina Ferraz abriu o coração ao falar sobre seu afastamento das novelas. A atriz e apresentadora, que pode ser vista atualmente na reprise de 'História de Amor' (1995) nas tardes da TV Globo, confessou que sente falta de atuar, mas garantiu que não pretende retornar aos folhetins.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', Carolina explicou que não possui mais disponibilidade física para entregar o que um trabalho nas novelas exige. "Eu amo trabalhar, sou atriz e já estou morrendo de saudades de atuar, confesso. Mas quero fazer teatro, talvez uma minissérie. Novela, não quero mais", declarou.

"Vejo a entrega física dos meus colegas. Não tenho mais essa disponibilidade no meu coração. Quero fazer algo que me exija menos fisicamente. Hoje em dia, quero ter mais tempo para fazer outras coisas", continuou a artista. Atualmente, ela comanda o 'Domingo Espetacular', da Record TV.

