Carolina Dieckmmann explica por que mudou seu nome artístico: 'Consultei'

A atriz Carolina Dieckmmann explicou por que decidiu mudar seu nome artístico e acrescentou mais uma letra “M” ao sobrenome

A atriz Carolina Dieckmann decidiu fazer uma mudança em seu nome artístico e adicionou mais uma letra M em seu sobrenome. Agora, o nome dela é escrito assim: Carolina Dieckmmann. Em entrevista ao portal gshow divulgada nesta terça-feira, 24, a artista explicou que tomou a decissão após receber a orientação do numerologista.

"Consultei um numerologista que me sugeriu colocar um M no meu nome, num lugar em que a combinação das letras não estavam positivas... Achei simbólico ser justo a letra inicial do nome da minha mãe e resolvi colocar", detalhou.

Com isso, o novo nome artístico de Carolina Dieckmmann ficou com a soma do número 7, de acordo com o site Astrolink, o que significa que é um nome que traz a espiritualidade, a sensatez e o estudo.

Novo visual de Carolina Dieckmmann

Além de adotar um novo nome artístico, a atriz também renovou o visual. No ar em Vale Tudo, da Globo, Carolina Dieckmann mudou a cor do cabelo para marcar a nova fase de sua personagem, Leila, que agora aparecerá com os fios ainda mais loiros.

"O visual atual dá uma ideia de uma mulher mais cuidada, que gasta mais tempo e dinheiro com isso. A Leila é uma mulher que continua tendo o gosto e as escolhas dela, mas com mais recursos. Isso traz mais opções a ela, que passa a usar roupas com tecidos mais nobres, como renda e seda. Com o cabelo, a ideia é a mesma. Ela hoje tem mais dinheiro e mais tempo para poder se cuidar e ter essa aparência impecável", disse a atriz.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmmann fez um álbum na rede social relembrando alguns cliques recentes e resgatou os registros dela com amigos, família e os filhos, Davi Frota, de 26 anos, e José Dieckmann Worcman, de 17. Veja!

