Carolina Dieckmmann divide foto rara com o marido e o filho caçula

Celebrando o pré-aniversário do filho caçula, Carolina Dieckmmann e o marido assistiram à partida do Flamengo no Maracanã ao lado do herdeiro

Carolina Dieckmmann aproveitou a noite de quarta-feira, 13, em ótimas companhias! Por meio das redes sociais, a atriz revelou que assistiu de perto à partida do Flamengo contra o Inter ao lado do marido, Tiago Worcman, e do filho caçula, José Worcman, diretamente do Maracanã.

A intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo' ainda contou que o casal estava comemorando o pré-aniversário do jovem, que completa 18 anos nesta quinta-feira, 14. Esbanjando alegria, a artista fez questão de publicar uma selfie em família.

Além de José, Carolina Dieckmmann também é mãe de Davi Frota, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, com quem foi casada por cerca de sete anos. Recentemente, a loira dividiu com os seguidores uma foto raríssima dos dois herdeiros juntos, que são bastante discretos, durante um jantar em família.

Em entrevista à CARAS Brasil, cedida em maio deste ano, Carol falou um pouco sobre a escolha de se manter reservada fora das telinhas. Acostumada a lidar com a fama desde o início da carreira, ela explicou que o motivo de sua reserva está em sua família. De acordo com a atriz, o marido e os filhos não gostam dos holofotes.

Veja a foto de Carolina Dieckmmann com o marido e o filho caçula:

Carolina Dieckmmann com o marido e o filho caçula - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann fala sobre o luto após morte de Preta Gil

Recentemente, Carolina Dieckmmann abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e voltou a falar sobre a morte de Preta Gil, sua grande amiga por muitos anos. Durante a interação com os seguidores, a artista revelou que a perda de sua mãe, Maíra Dieckmann, há seis anos, tem lhe ajudado a lidar com o luto pela amiga; confira mais detalhes!

