Carolina Dieckmmann desabafa ao ver o filho mais novo saindo de casa

Ao ver mais um filho saindo de casa, Carolina Dieckmmann desabafa ao se encontrar com o 'ninho vazio'; veja o que ela disse
A atriz Carolina Dieckmmann compartilhou que o filho mais velho, José Worcman, que acabou de completar 18 anos, está saindo de casa. Nesta segunda-feira, 25, a loira fez uma postagem em sua rede social sobre o "passarinho voar e deixar o ninho vazio" e aproveitou para fazer um pequeno desabafo.
Além de colocar a frase dizendo que a ave voou, a intérprete de Leila, de Vale Tudo, novela das nove da Globo, publicou um clique ao lado do herdeiro caçula e do marido Tiago Worcman. Em seguida, ela mostrou fotos de pássaros no céu.
"Mais alguém com um ninho vazio por aí... os filhos são do mundo o coração é que é nosso. Ademais ver um filho voar é vê-lo saber-se pronto", escreveu ela na legenda. Além de José, Carolina Dieckmmann é mãe de Davi Frota, de 26 anos, que é fruto do casamento vivido com Marcos Frota.
Ainda nos últimos dias, a atriz precisou explicar o motivo do filho caçula não comer bolo no aniversário e ter tido uma manga na comemoração.
A atriz Carolina Dieckmmann abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e compartilhou algumas curiosidades de sua vida. Inclusive, a famosa falou sobre como faz para decorar textos de suas personagens.
Vivendo Leila em Vale Tudo, novela das nove, a loira revelou que sua técnica não é das melhores, contudo, apesar de trabalhosa, é o que dá certo para ela. A artista global comentou que se acostumou com a forma de decorar texto por ter começado muito nova e não ter feito nenhum curso para se aperfeiçoar.
"A minha técnica para decorar texto com certeza não é a melhor, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e eu não tinha feito nenhum curso, então, eu tive que dar conta de entender como ia decorar. Aí o que eu fiz? Eu fiz que nem a gente faz na escola, comecei a anotar, escrever tudo, até entrar na minha cabeça, que era uma coisa que eu fazia quando estudava, anotava várias vezes, escrevia várias vezes, até aquilo ficar bonitinho na cabeça e eu trouxe esse hábito", explicou. Saiba mais aqui!
