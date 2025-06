Carolina Dieckmann muda seu nome artístico. Saiba qual é a nova grafia

Com mais de 30 anos de carreira, Carolina Dieckmann decide mudar a grafia do seu nome artístico. Saiba como é agora

A atriz Carolina Dieckmann decidiu fazer uma mudança em seu nome artístico. Depois de mais de 30 anos de carreira, ela mudou a forma como quer que seu nome seja escrito profissionalmente.

Agora, o nome dela é escrito assim: Carolina Dieckmmann - com duas letras M. A mudança foi feita de forma discreta nas redes sociais.

Sem alarde, ela mudou a escrita do seu nome em seu perfil no Instagram. Então, ela contou ao site Quem sobre o motivo da mudança: “Numerologia”.

O novo nome artístico de Carolina Dieckmmann ficou com a soma do número 7, de acordo com o site Astrolink, o que significa que é um nome que traz a espiritualidade, a sensatez e o estudo.

Novo visual de Carolina Dieckmmann

Além de mudar o nome artístico, a atriz também está com novo visual. No ar na novela Vale Tudo, da Globo, Carolina Dieckmmann também mudou a cor do cabelo para a nova fase da personagem Leila. Agora, a personagem vai surgir com o cabelo ainda mais loiro.

Carolina Dieckmann fala sobre vida reservada

Acostumada a lidar com a fama desde o início da carreira, em que protagonizou a minissérie Sex Appeal (1993), Carolina Dieckmann explica que não é contra ou a favor da exposição. O motivo de sua reserva está em sua família —casada com o diretor Tiago Worcman (49), e mãe de José (17) e Davi (25), a artista diz que nenhum dos três gosta dos holofotes.

"Acabei formando uma família que é avessa à exposição", conta Carolina Dieckmann , em entrevista à CARAS Brasil. "Meus filhos não gostam muito, meu marido tem aversão, então acho que, de alguma maneira, para protegê-los eu tento que esses elementos da exposição fiquem apenas em cima de mim e a minha família fique mais protegida."

