Carolina Dieckmann encanta com fotos raras dos filhos: 'Passados próximos'

Ao fazer álbum com fotos de passado próximo, Carolina Dieckmann encanta ao mostrar os dois filhos, Davi Frota e José Worcman; veja

A atriz Carolina Dieckmann fez um álbum na rede social relembrando alguns cliques dos últimos tempos. Nesta quarta-feira, 18, a famosa aproveitou o clima de tbt que vem aí e resgatou os registros dela com amigos, família e os filhos, Davi Frota, de 26 anos, e José Dieckmann Worcman, de 17.

Nos registros, os jovens já apareceram crescidos e mais uma vez chamaram a atenção. O mais velho é fruto do casamento vivido com Marcos Frota e o caçula é da união atual da loira com o diretor Tiago Worcman.

"Dump TOTALMENTE aleatório de passados próximos... porque eu amo um #tbt e tava com saudade

do dia da saudade aqui", escreveu a famosa na legenda.

Ainda recentemente, Carolina Dieckmann impressionou ao postar uma foto do herdeiro mais velho. O menino surgiu a cara do pai. Em entrevista ao podcast 'Desculpa alguma coisa', a atriz recordou o fim de seu casamento com o ator Marcos Frota. Os dois anunciaram a separação em 2004.

"Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe, você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você tem, uma culpa… Não é só o sofrimento, tem um peso", explicou.

Carolina Dieckmann fala sobre vida reservada

Acostumada a lidar com a fama desde o início da carreira, em que protagonizou a minissérie Sex Appeal (1993), Carolina Dieckmann explica que não é contra ou a favor da exposição. O motivo de sua reserva está em sua família —casada com o diretor Tiago Worcman (49), e mãe de José (17) e Davi (25), a artista diz que nenhum dos três gosta dos holofotes.