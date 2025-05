Carolina Dieckmann emociona com declaração para Preta Gil: 'Amo infinito'

Carolina Dieckmann fez uma linda homenagem para a amiga Preta Gil, que está no hospital como parte de seu tratamento contra o câncer

Carolina Dieckmann e Preta Gil possuem uma amizade de longa data e estão sempre juntas, especialmente agora que a cantora enfrenta um tratamento contra o câncer.

Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino e após um longo tratamento, ela descobriu que teve metástase com novos focos da doença.

A atriz foi visitar Preta no hospital e fez questão de se declarar em suas redes sociais. "O melhor lugar do mundo é o amor. Deitadinha aqui passei o dia te olhando, te guardando, vendo você sorrir, vendo você. Te amo infinito e mesmo quando não estou aqui, eu estou. Te amo", escreveu ela.

Atualmente, Carolina Dieckmann está no ar como a Leila de Vale Tudo, novela exibida pela Rede Globo.

Visita especial

A cantora Preta Gil compartilhou uma nova foto em sua rede social. No domingo, 4, a famosa publicou uma selfie ao lado de amigas no hospital. Usando uma roupa de internação, a artista surgiu sorridente com as companhias.

Além da atriz Carolina Dieckmann, a herdeira de Gilberto Gil recebeu Malu Barbosa e Mari Lobo. "Minhas meninas", escreveu ela ao exibir o momento com seus seguidores.

É bom lembrar que, no último sábado, 26, Preta Gil se apresentou com o pai e se emocionou ao dividir o momento com ele. "No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando ‘Drão’, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos", disse.

Antes disso, ela estava internada em São Paulo e havia sido transferida por uma UTI aérea."Ela teve um quadro de febre leve e por isso preferiram deixá-la no hospital para cuidar de uma possível infecção. Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família", afirmou a madrasta dela, Flora Gil, à Quem.