Carolina Dieckmann comemora conquista do filho caçula: 'Premiado'

Dia de comemoração na família de Carolina Dieckmann! Nesta quinta-feira, 22, a atriz usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma nova conquista do filho caçula, José DieckmannWorcman, fruto de seu casamento com o diretor Tiago Worcman.

Na publicação, a intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, contou que o herdeiro de 17 anos ganhou um prêmio por seu ótimo desempenho em matemática. Bastante orgulhosa de José, a atriz fez questão de registrar o momento ao lado do marido e do menino, que foi fotografado segurando o certificado em inglês.

"Filho premiado em matemática... temos! Viva José", escreveu Carolina Dieckmann na legenda da postagem. Além de José, a artista também é mãe de Davi Frota, de 26 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Marcos Frota.

Carolina Dieckmann e Tiago com o filho, José - Reprodução/Instagram

Filho caçula de Carolina Dieckmann estudará no exterior

Em breve, o herdeiro caçula de Carolina Dieckmann seguirá os estudos no exterior. O jovem sairá de casa no segundo semestre deste ano, uma vez que ele se forma na escola somente em junho.

Carolina, no entanto, já está se preparando para lidar com a ausência do filho. "Estou começando a revisitar o ninho vazio, porque quando o meu filho mais velho saiu de casa, eu ainda tinha o mais novo. Então não é um ninho totalmente vazio. Você entende que a vida tem esse movimento, que os filhos um dia vão. Mas quando você ainda tem um em casa, de uma certa forma, você ainda está feliz, porque ainda tem aquela criança", declarou ela à 'Quem'.

E completou: "Não vai ter mais ninguém. De repente a minha vida e a vida do Tiago [Worcman, marido da atriz e pai de José] vai mudar completamente, porque nossa rotina vai mudar completamente, nossas possibilidades vão mudar completamente. Estou começando a visitar esse sentimento que não conheço, porque nunca vivi ele tão profundamente e vou viver agora. O José vai para uma faculdade fora do Brasil em agosto. E vou estar fazendo a Leila. Ele ainda não sabe para qual faculdade vai nem o que vai fazer, ainda está nesse momento [de escolher]. Mas não importa, só quero que ele seja feliz".

