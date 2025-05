Carolina Dieckmann arrasa com look vintage: 'A mãe tá on'

Em suas redes sociais, a atriz Carolina Dieckmann postou um vídeo em que aparece se arrumando com um look vintage e sensual

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Neste sábado, 10, a atriz postou um vídeo em que aparece se arrumando para sair e arrasou ao apostar um um look vintage.

Primeiro, Carol colocou um body preto bem cavado. Em seguida, ela vestiu uma calça jeans de cintura baixa, que deixou parte do body à mostra. Para completar, a aposta foi em uma jaqueta de couro preta.

"Lookinho a mãe tá on, hein? Calça vintage bem baixinha com body cavado e uma jaqueta de couro por cima... quem vai? Bora. Beijo", escreveu ela na legenda da publicação.

Atualmente, Carolina Dieckmann está no ar como a Leila no remake de Vale Tudo, novela exibida pela Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Reação alérgica

No último domingo, 4, a atriz Carolina Dieckmann compartilhou em suas redes sociais o perrengue que tem enfrentado após viagens de avião. Durante sua mais recente ida de São Paulo ao Rio de Janeiro, ela apareceu com uma reação alérgica nos lábios e aproveitou para dividir o momento com seus fãs.

A atriz revelou um problema recorrente nos lábios após voos. “Quantas vezes vocês já me viram reclamar aqui nas redes sociais da minha boca que não aguenta meia hora dentro do avião que já é motivo para ela dar esse escândalo todo? Ela começa a ficar vermelha e a doer. Depois começa a irritar e chega no final do dia estou assim, com o batom dez metros para cima e dez metros para baixo para ver se dá jeito. Olha isso! Estou com a boca toda queimada, parecendo uma palhacinha”, iniciou.

A atriz expressou preocupação com suas gravações na novela Vale Tudo, trama do horário nobre da TV Globo, que aconteceria na segunda-feira, 5. “A verdade é que fui passar o dia com a minha melhor amiga, em um bate e volta Rio e São Paulo. Fui sentindo a minha boca dolorida, fui passando batom que a Preta tinha, tentando beber água, mas no voo de volta o negócio desenhou de um jeito… A boca triplicou de tamanho. Como é que eu vou gravar (a novela) amanhã assim?", comentou Carolina.

A artista ainda brincou, dizendo que muitos irão afirmar que ela fez procedimentos estéticos para aumentar o volume dos lábios e explicou como cuidará da situação. "Invejosos dirão que botei boca, que ao invés de passar o dia com a minha amiga no hospital, na verdade, eu estava fazendo procedimentos e injetando coisas loucas na boca. Tentar de um tudo para operar um milagre", finalizou.

Leia também: Médica alerta para os riscos de truque de beleza de Carolina Dieckmann