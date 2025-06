Carol Ribeiro mostra fotos raras ao lado do marido no aniversário deles

A apresentadora Carol Ribeiro e o esposo, o empresário Paulo Lourenço, celebraram 29 anos juntos com uma série de fotos publicadas nas redes sociais

Na noite desta segunda-feira, 23, a apresentadora Carol Ribeiro, de 45 anos, decidiu reunir uma série de fotos ao lado do marido, o empresário Paulo Lourenço, de 52, no aniversário de união deles . Em uma publicação feita no perfil do Instagram dela, a apresentadora relembrou momentos de lazer do casal quando ainda eram bem jovens, já que ela está com ele desde os 16.

"De norte a sul. Quente ou frio. Mar, rio ou terra. Andando, correndo ou dançando conforme a música. De mãos dadas contigo, sigo feliz há 29 anos. Que bom e que sorte ter te (re)encontrado. Te amo", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs do casal reagiram: "Que casal mais lindo! Deus abençoe a vida de vocês sempre!"; "Casal de se admirar" e "Que o (re) encontro se multiplique em amor, felicidade, saúde, alegrias…… tudo o que esse lindo casal merece!", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Os dois são pais de João, de 21 anos.

Confira, abaixo, a série de registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caroline Ribeiro (@caropita)

Carol Ribeiro alerta sobre sintomas após receber diagnóstico

Em abril deste ano, Carol Ribeiro falou abertamente sobre o diagnóstico que recebeu de esclerose múltipla. Em entrevista concedida ao Fantástico, da TV Globo, ela contou que só chegou a descobrir a doença quando passou a ouvir, de verdade, o sinais do próprio corpo — e fez um alerta sobre a importância de se escutar com atenção.

"Muita gente me disse que nunca começou o tratamento por medo. Quero dizer que é possível viver bem. Mas é preciso ouvir o corpo. Parem para se escutar, parem para escutar os recadinhos que o corpo tem", alertou Carol na ocasião. Confira!

