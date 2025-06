Carol Peixinho destaca barrigão de grávida em look justo ao lado de Thiaguinho

Cresceu muito! Grávida de Thiaguinho, a influenciadora Carol Peixinho exibiu o barrigão em um vestido justo e elegante durante evento

Carol Peixinho e Thiaguinho marcaram presença na segunda cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, ocorrida no sábado, 28, no interior de São Paulo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores detalhes do look escolhido para prestigiar a união dos amigos.

Para a ocasião especial, Carol apostou em um vestido justo e longo, com um acessório prata na parte frontal. A peça elegante em tom escuro deixou em evidência seu barrigão de 6 meses de gestação. A famosa está à espera de Bento, seu primeiro filho com Thiaguinho.

O cantor, por sua vez, escolheu um terno preto, camisa branca e gravata prata. Amigo pessoal dos noivos, o artista ainda se apresentou durante o festão de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, realizado logo após a cerimônia de casamento.

Thiaguinho, inclusive, foi o responsável por narrar o momento em que a noiva jogou o buquê de flores. "Solteiras que querem casar… Pensa que das mãos de Giovanna Lancellotti pode vir a esperança do seu amor", declarou o famoso, na ocasião.

Em um vídeo publicado por Giovanna, é possível notar a empolgação de Bruna Marquezine ao se juntar aos demais convidados para tentar segurar o buquê. Apesar da tentativa, a atriz não conseguiu segurar as flores, que acabaram caindo nas mãos de um homem.

O quarto do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Empolgados pela chegada de Bento, Carol Peixinho (40) e Thiaguinho (42) exibiram recentemente detalhes da decoração do quarto do bebê. Com uma arte feita por Ligia Ramos, o ambiente foi decorado com elementos do mar e da música — uma união das paixões do casal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta que Carol Peixinho entrou em contato após ver um de seus trabalhos, feito em fevereiro de 2023, e compartilhado no perfil da Di Coração; confira detalhes!

