Carol Nakamura reage ao desabafo do ex-marido em meio à polêmica do divórcio

O modelo Guilherme Leonel anunciou o fim do casamento com a atriz Carol Nakamura nesta segunda-feira, 12; ele revelou que desenvolveu síndrome do pânico e depressão

Embora a atriz Carol Nakamura, de 42 anos, tenha optado por não se pronunciar sobre o fim do casamento com o modelo Guilherme Leonel, de 33, ela curtiu um comentário de um internauta a respeito do desabafo do ex-marido. Isso porque ele expôs alguns motivos que levaram ao divórcio. Na versão do empresário, ele teria feito de tudo para a relação dar certo, mas em troca, desenvolveu depressão e síndrome do pânico.

Nakamura, por sua vez, curtiu o conselho de um seguidor na seção de comentários da última foto publicada em seu perfi no Instagram:

“Uma dica, talvez nem veja essa mensagem. Mas você não precisa fazer qualquer pronunciamento, tua vida pessoal e do teu ex-parceiro não interessa para ninguém. Se você vier falar sobre o assunto, isso vai ferver. Então, deixe quieto. E vida que segue“, escreveu o internauta.

Carol Nakamura curte conselho de internauta nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Anúncio do divórcio

Nesta segunda-feira, 12, Guilherme Leonel publicou uma foto, em preto e branco, do dia em que ele e Carol Nakamura trocaram alianças, em 2020, para anunciar o divórcio. Em seu relato, ele expôs os motivos que ocasionaram ao término:

“Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos… Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria, e gravar uma série“, iniciou.

E desabafou sobre tentar corresponder às expectativas de Nakamura: “Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular. Mas, eu sempre fiz questão de ser o homem da casa, e solucionar tudo. E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco“.

O empresário ainda completou: “Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim. Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento: ingratidão“.

E encerrou: “Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem. Desejo a ti, tudo que não só desejei, como lutei para você ter. Muita paz, amor, saúde, sucesso, felicidades… é tudo que te desejo, do fundo do meu coração. Fique com Deus, e aproveite a sua nova vida“.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Leonel (@euguileonel)

Leia também: Ex de Marcello Novaes comenta declaração de Guilherme Leonel: ‘Não tem que suportar tudo’