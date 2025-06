Carol Celico surpreende ao escolher os filhos mais velhos como padrinhos do caçula

A influenciadora digital Carol Celico mostrou as fotos do batizado do filho, Rafael, e falou sobre a escolha dos filhos mais velhos como padrinhos

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado de Rafael, de um aninho, seu filho com Eduardo Scarpa. Ao mostrar o momento especial, a empresária e influenciadora digital contou que seus filhos mais velhos, Luca, de 17 anos, e de Isabella, de 14, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, são os padrinhos do menino.

"22.06.2025 | Batizado do Rafael. Desde que soubemos da gravidez, já sabíamos que queríamos batizar o Rafa — e que os padrinhos seriam o Luca e a Isabella . Quem mais no mundo poderia representar, e transmitir com tanta verdade, tudo o que ensinamos a eles sobre espiritualidade, sobre a essência de Deus e sobre fé? Seriam eles, é claro! E entendendo esse chamado com seriedade e carinho, eles foram oficialmente nomeados padrinho e madrinha do Rafael — para que, além de irmãos, a união entre os três também seja firmada e consagrada no mundo espiritual", explicou.

Em seguida, Celico falou sobre os padrinhos de consagração. "A madrinha de consagração é a prima-irmã querida do Dudu, Patsy, praticamente uma irmã que a vida trouxe e uniu com tanto amor. Temos a certeza de que ela estará sempre presente, com o carinho único de quem ocupa um lugar muito especial. Já o padrinho de consagração é o xará, tio Rafa — a confirmação de que o nome do nosso bebê seria esse: um nome de anjo, representado por uma pessoa tão especial, um dos nossos maiores amigos e verdadeiro irmão desde o primeiro dia do nosso relacionamento, quase 10 anos atrás", acrescentou.

Por fim, ela se declarou para o caçula. "Filho amado, que alegria ter vivido esse dia tão cheio de tradição, cercado de quase toda a família e transbordando amor. Que você cresça sempre guiado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cheio de fé, esperança e amor! Te amamos para todo o sempre, Mamãe e Papai", finalizou.

Os fãs encheram o post de comentários. "Que lindo e emocionante ver os dois irmãos batizando. A Bela segurando o bebê ao ser derramada a água purificada do renascimento", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda, Carol. Esses padrinhos são lindos demais e com muito significado", escreveu outra. "Que lindo os dois irmãos batizando o irmão", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caroline Celico Scarpa (@cacelico)

Carol Celico posta fotos raras com o marido e se declara

No último dia 10, Carol Celico chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos raras com o marido, Eduardo Scarpa. Em seu perfil, a empresária e influenciadora digital exibiu registros dos dois juntos durante viagens e também em família, e se declarou.

"Parabéns, meu amor! Dia 10 de junho temos comemoração multiplicada, com o aniversário daquele que faz nossos dias mais felizes, mais leves, mais cheios de vida! Que me fez sonhar de novo, e juntos reescrevemos nossas histórias! E como foi bom nos darmos essa chance de construirmos nossa família juntos! Obrigada pelo marido, amigo, pai e padrasto que é! Você é tudo que pedi e sonhei, e muito mais!

Estarei sempre ao seu lado, te incentivando, te levantando, e te amando! Conte comigo, meu amor! Que Deus abençoe seu novo ciclo, com saúde, proteção e muitas bênçãos! Te amamos muito, eu, Luca, Bella e Rafa!", escreveu. Veja a publicação!

Leia também:Carol Celico se derrete no aniversário do filho mais velho: 'Meu primeiro amor'