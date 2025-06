Carol Celico posta fotos raras com o marido e se declara: 'Tudo que sonhei'

A empresária e influenciadora digital Carol Celico comemorou o aniversário do marido, Eduardo Scarpa, com uma bela declaração

Carol Celico chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos raras com o marido, Eduardo Scarpa.

Em seu perfil, a empresária e influenciadora digital exibiu registros dos dois juntos durante viagens, trocando beijos apaixonados e também com o filho, Rafael, que completou um aninho em maio. Além disso, ela mostrou Eduardo com os enteados, Luca, de 17 anos, e de Isabella, de 14, seus filhos com o ex-jogador de futebol Kaká.

Na legenda, Carol aproveitou para prestar uma homenagem especial para o marido, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 10. "Parabéns, meu amor! Dia 10 de junho temos comemoração multiplicada, com o aniversário daquele que faz nossos dias mais felizes, mais leves, mais cheios de vida! Que me fez sonhar de novo, e juntos reescrevemos nossas histórias! E como foi bom nos darmos essa chance de construirmos nossa família juntos!", disse ela.

"Obrigada pelo marido, amigo, pai e padrasto que é! Você é tudo que pedi e sonhei, e muito mais!

Estarei sempre ao seu lado, te incentivando, te levantando, e te amando! Conte comigo, meu amor! Que Deus abençoe seu novo ciclo, com saúde, proteção e muitas bênçãos! Te amamos muito, eu, Luca, Bella e Rafa!", finalizou.

Juntos há oito anos, Carol e Eduardo completaram três anos de casados em setembro do ano passado.

Carol Celico se derrete no aniversário do filho mais velho

Carol Celico usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Luca, que completou 17 anos nesta terça-feira, 10. Em seu perfil oficial, a empresária e influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos do primogênito, incluindo imagens dele bebê e outras mais recentes, e escreveu uma bela mensagem.

"Ao meu primogênito, meu primeiro amor, meu filho amado... São 17 anos celebrando o dia 10 de junho, dia que minha vida mudou, que você chegou, trazendo a minha melhor versão. Você fez eu entender que a vida só seria melhor a cada dia, me mostrou isso a cada ano e me mostra isso a cada dia. Faz eu rir com a sua risada e chorar suas lágrimas", esreveu ela em um trecho. Veja o post completo!

