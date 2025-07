Carol Castro vive novo ápice após 'Garota do Momento' e amplia carreira entre TV, cinema e teatro

A atriz Carol Castro reflete sobre desafios, transformação pessoal e os próximos projetos que prometem consolidar ainda mais sua versatilidade

Com o fim da novela Garota do Momento em maio de 2025, Carol Castro alcançou um novo patamar em sua carreira. No papel de Clarice, ela mergulhou em emoções profundas, especialmente na cena de recuperação da memória — um momento marcado por "concentração, tensão física e emocional”. Essa experiência não é apenas mais um trabalho para a atriz; é, nas suas palavras, “um marco definitivo” que coroou tanto sua trajetória profissional quanto pessoal.

Bastidores: como Clarice impactou emocionalmente

Playlist da personagem : desde 2016, Carol utiliza trilhas musicais personalizadas para se conectar emocionalmente aos papéis — e Clarice não foi exceção .

. Sequências intensas: cenas que envolvem acidente, internação forçada e perda de memória exigiram preparo físico e psicológico profundo.

Clarice: divisor de águas na trajetória da atriz

Carol já viveu personagens icônicos na TV: Iolanda em Velho Chico (2016), Ruth em O Profeta (2006) e Angélica em Senhora do Destino (2004). Mesmo assim, Clarice se destaca como o papel que mais permitiu demonstrar sua profundidade dramática:

“Veio a Clarice para ‘coroar’ essa fase da minha carreira. E da vida também!” — afirmou a atriz à CARAS .

Ela também ressalta que nunca teve uma oportunidade tão ampla de mostrar esse potencial na telinha.

Projetos além da novela: da miniférias à agenda movimentada

Miniférias: apenas seis dias de descanso — um breve respiro após o término das gravações.

Cinema : começará a gravar Nosso Lar 3, sequência da bem-sucedida franquia cinematográfica.

Teatro : paralelamente, inicia ensaios para uma peça que estreia ainda no segundo semestre de 2025.

Streaming: estreia no dia 9 de julho no Disney+ com a série Jogo Cruzado, em que vive Elisa.

No cinema, Carol soma papéis em produções diversas, como Ninguém é de Ninguém e Uma Babá Gloriosa (2025).

Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Além dos compromissos profissionais, Carol enfatiza a importância de manter tempo de qualidade com a filha Nina. “Minha prioridade maior e meu melhor papel”.

Laços eternos com elenco e equipe



Ao encerrar Garota do Momento, a atriz destaca a unidade dos “momenters” — elenco e equipe que construíram “laços eternos” — e demonstra desejo de reencontrá-los em futuros projetos.

Curiosidades e contexto: quando Carol Cruzou outras Fronteiras



Método de preparação musical : influências de outros atores que usam trilhas para intensificar a imersão.

Histórico de papéis fortes : de vilãs a heroínas — Carol transitou por múltiplos arquétipos dramáticos, um ponto de convergência com personagens complexos da TV brasileira nos anos 2000 e 2010.

Cinema expressivo: destaca-se em projetos recentes como Verde ou Pisa no Meu Pé (curta com esgrima) e Uma Babá Gloriosa (2025).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Leia mais: Carol Castro passa por transformação radical no visual após Garota do Momento