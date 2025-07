Carol Castro mergulha na comédia e revela influência do pai: 'Maneira de ser'

Protagonista de Jogo Cruzado, Carol Castro detalha Elisa Montes, sua personagem na série, e destaca importância de Garota do Momento à CARAS Brasil

Pouco tempo após se despedir de Clarice, sucesso absoluto em Garota do Momento (Globo), Carol Castro (41) apresenta um novo lugar para o público. Interpretando Elisa Montes, a jornalista protagonista da série Jogo Cruzado (Disney+), a atriz promete boas risadas em seu reencontro com a comédia, gênero que entrou em sua vida por influência do pai, Luca De Castro (1953-2023).

"A comédia foi minha escola. Dentro de casa, por conta do meu pai, da maneira dele de ser, por ser ator, não só atuar, dirigir, lecionar, mas também de improvisar. É um gênero muito presente na minha vida em um sentido pessoal", conta Carol Castro , em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar de já ter estado em projetos voltados ao gênero como a novela Beleza Pura (Globo, 2008), a série Os Amadores (2005-2007), e os filmes Cilada.com (2011) e Um Suburbano Sortudo (2016), a artista explica que, no projeto que chega ao streaming na próxima quarta-feira, 9, pôde encontrar pontos em comum com a personagem e se sentir como o ponto central da comédia.

Na trama, ela interpreta a jornalista Elisa que, para salvar seu emprego, acaba apresentando um programa ao lado de seu maior rival: o jogador Matheus Reis, interpretado por José Loreto (41). Castro aproveita para reforçar que, além do aspecto divertido da série, os oito episódios da trama também levantam questões importantes como machismo, amadurecimento e o combate às notícias falsas.

"Todo mundo tem um 'corre' que não sabemos. Esse é o lado humano que está se perdendo hoje em dia, esse lugar de compaixão. Essa jornalista super sofre assédio, [e veremos] o que ela representa na luta das mulheres para ter uma equidade de espaço, salário e tudo na vida. Ela tem um compromisso com a verdade, contra as fake news, e isso não poderia ser mais atual."

Por outro lado, a atriz conta que a história do jogador também se relaciona com sua vida fora das telinhas. Na história, Matheus precisa abandonar sua verdadeira paixão, os jogos de futebol, mas encontra na TV uma forma de seguir com sua carreira. Para Castro, situações como essa são comuns no dia a dia de artistas. "Essa profissão é feita de escolhas, como a vida."

A atriz recorda um exemplo e conta que, no ano passado, desistiu de fazer uma peça para cuidar melhor de seu joelho após uma cirurgia, e para viver o luto da perda de seu pai. "Achei que eu daria conta, fisicamente e emocionalmente, era um texto que falava sobre pai e eu tinha acabado de perder o meu pai. Era dor física, dor na alma, não tinha vivido o meu luto."

Apesar de sair do projeto se sentindo chateada, encontrou o papel que foi uma virada de chave. "Foi porque eu saí que eu fiz Clarice. Sofri tanto com a questão da peça, mesmo sendo a tempo de não deixar ninguém na mão, e de repente surge um sol como a Clarice que eu não posso deixar de mencionar. Foi a maior oportunidade da minha vida, se não, o meu maior papel até então."

Jogo Cruzado é uma produção nacional do Disney+ que une os bastidores da televisão com a emoção que o futebol é capaz de trazer. Protagonizada por José Loreto e Carol Castro, o elenco ainda conta com nomes como Gabriel Santana, Luciana Paes, Aline Dias e participações de craques do esporte como Walter Casagrande, Cafu, Bebeto, Mauro Naves e outros.

