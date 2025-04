Carol Castro impressiona com relato envolvendo o pai: 'Algo sagrado'

A atriz Carol Castro chamou a atenção ao recordar fotos com o pai, Luca Castro, e dividir um relato sobre a devoção deles a São Jorge

Carol Castro usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para comemorar o Dia de São Jorge. A atriz, que interpreta a personagem Clarice em Garota do Momento, da TV Globo, contou que foi através de seu pai, Luca de Castro, que morreu em dezembro de 2023, que passou a ser devota do Santo.

"Aprendi com meu pai, Luca de Castro, a ser devota de São Jorge! Até que muitos anos atrás, eu dei um colar pra ele do Santo Guerreiro. Ele usava sempre. Sempre mesmo. Na época em que ele ainda morava em Santa Teresa numa casa numa rua de escadaria, ele foi assaltado com arma na cabeça… tentaram levar o cordão, mas ele disse: 'por favor, foi um presente da minha filha!', e no meio da confusão… o colar acabou salvando a vida dele", recordou a artista.

Depois, Carol contou que ficou com o colar após a morte do pai e que guarda o cordão como um amuleto. "Ele foi velado com o seu manto sagrado, seu colar protetor e uma foto nossa que levei… O colar ficou comigo. E o guardo como um amuleto. Algo sagrado. E é!", acrescentou.

"Esse dia me lembra muito meu paizinho. Uma saudade, um orgulho de seguir seu legado e a benção de estar viva. Viva São Jorge! Ogunhê! Viva Seu Luca! Amém pra quem é de amém e axé pra quem é de axé!", finalizou.

