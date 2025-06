Carol Castro expõe mensagens de assédio: 'R$ 10 milhões para ter uma noite'

A atriz Carol Castro falou sobre as mensagens de assédio que recebeu nas redes sociais e contou como lida com essas situações

Carol Castro revelou que já foi vítima de assédio na rede social. A atriz, que interpreta a personagem Clarice na novela Garota do Momento, da TV Globo, tem quatro milhões de seguidores no Instagram e já recebeu mensagens inadequadas no privado e também nos comentários de suas publicações.

"Já aconteceu de falarem 'daria 10 milhões para ter uma noite com você', e eu respondi 'meu amor, pega esse dinheiro e doa, por favor'", revelou a artista em entrevista à Quem.

Apesar de ter uma equipe para ajudar a cuidar de seu perfil, Carol contou que sempre interagiu com seus fãs-clubes e que é ela mesma que curte e responde os seguidores. "Quando entro nas mensagens [inbox] passo por umas que falo 'Meu Deus', sabe? Tem mensagens que nunca vou esquecer. Mas eu tento lidar de uma forma leve e divertida, não dar peso [ao assédio] e prefiro focar em coisas melhores", explicou.

A artista ainda revelou que tem muito cuidado ao postar momento com a filha na web. Ela é mãe de Nina, de sete anos, fruto de seu relacionamento com o maestro Felipe Prazeres. "Eu procuro ser muito cautelosa porque realmente esses tempos modernos são bem estranhos em relação a isso. Também é algo que converso com o pai, e a gente combina. Não forço a Nina nada. Quando eu vejo que ela se empolga com algo horrores, eu falo: 'OK, vamos lá'", afirmou.

Carol também falou sobre sua decisão de se posicionar sobre tema como machismo, patriarcado, política, meio ambiente. "Eu já venho me posicionando tem um tempo, já perdi trabalho porque eu me posicionei contra um desgoverno X. Na época eu me senti meio 'que estranho, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Eu estou com a minha consciência tranquila, vou dormir feliz'. Por mais que você seja atacado nas redes, não tem que ter medo", ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro ostenta corpo escultural durante passeio de barco

Na última sexta-feira, 20, Carol Castro agitou as redes sociais ao mostrar alguns registros das suas miniférias. A atriz, que finalizou as gravações da novela Garota do Momento, da Globo, em que interpreta a personagem Clarice, viajou para Fernando de Noronha.

Nas fotos postadas no feed, ela apareceu esbanjando beleza e seu corpo escultural ao surgir curtindo um passeio de barco. Em algumas imagens, Carol está com um maiô cavado, em outros, com um biquíni listrado. Além disso, a famosa também curtiu um momento de lazer na piscina.

"Entre o fim de um trabalho e o início de outro, a tão merecida (mini)férias. Passeio de barco pela ilha. Quase 6 anos sem voltar à ilha! Não pode, Carolina… Amo vocês. Amo a vida. Amo Noronha! Que bênção. Obrigada, papai do céu!", escreveu ela. Veja a publicação!

Leia também:Carol Castro revela como lida com críticas: 'Nunca vamos agradar a todo mundo'