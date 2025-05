Carol Castro e a filha encantam em vídeo de dança: 'Arrasaram!'

A atriz Carol Castro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo dançando com a filha, Nina

Carol Castro usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para compartilhar um vídeo que fez com a filha, Nina, de sete anos.

A atriz que interpreta a personagem Clarice na novela Garota do Momento, da TV Globo, surgiu sorridente ao fazer uma dança com a herdeira, e ao dividir o registro, falou sobre fazer a trend com a menina.

"Entrei na trend das dancinhas com a Ninoca! PS: Vocês precisam ver os ensaios!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs de Carol encheram a publicação de elogios. "Ahhhh... maravilhosas!! Adorei", disse uma seguidora. "Sem dúvida nenhuma a melhor companhia", comentou outra. "Lindas, arrasaram na dancinha", escreveu uma fã. "Que perfeitas, cara", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro fala sobre cenas de Clarice no hospital psiquiátrico

A atriz Carol Castro usou as redes sociais para dar detalhes sobre uma cena impactante de Clarice, sua personagem na novela Garota do Momento, da TV Globo. No folhetim, a professora de etiqueta foi colocada em uma clínica psiquiátrica por seu marido, Juliano (Fabio Assunção), que a dopava para evitar que um de seus segredos viesse à tona – o de que é o verdadeiro assassino de Valéria (Julia Stockler).

"Desde que foi ao ar a cena em que a Clarice é levada quase que arrastada pra um hospital psiquiátrico, colocada numa camisa de força e fortemente dopada, tenho recebido muitas perguntas sobre como foi a preparação para essas sequências — que foram extremamente intensas e exigiram muito de mim. Neste vídeo, compartilho um pouco sobre esse processo, que começou muito antes da Clarice entrar na minha vida — e que se somou a todo o arco dramático que essa personagem me fez experienciar", disse ela no texto da legenda. Veja a publicação!

Leia também:Carol Castro impressiona com relato envolvendo o pai: 'Algo sagrado'