Carol Castro curte o dia na praia com a filha: 'Renovar as energias'

A atriz Carol Castro encantou os seguidores ao compartilhar fotos curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro com a filha, Nina

Carol Castro usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para mostrar que aproveitou o dia ensolarado para ir em uma praia do Rio de Janeiro com sua filha, Nina, de sete anos.

Nas fotos postadas na web, a atriz, que está no ar interpretando a personagem Clarisse na novela 'Garota do Momento', da Globo, aparece toda sorridente ao fazer algumas selfies na areia. Depois, Carol aparece mergulhando no mar com Nina, que está usando um maiô colorido, e também renovando o bronzeado ao lado da herdeira.

Já na legenda, a artista celebrou o momento de lazer. "Iniciando a semana da melhor forma, com aquele banho de mar delicioso pra renovar as energias. Ninoca & eu. Uma semana linda pra nós! ", escreveu ela, ganhando vários elogios. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Carol, você é maravilhosa", falou outra. "Maravilhosa, uma linda semana", desejou uma fã. "Lindíssima", comentou mais uma.

Recentemente, Carol Castro encantou ao mostrar que combinou o biquíni com a filha para aproveitar o dia na praia. "As 'garotas do momento' foram vistas sendo felizes na praia", afirmou a famosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro enfrenta alagamento para chegar à Globo

A atriz Carol Castro decidiu mostrar o seu trajeto a caminho da Globo. Isso porque a artista enfrentou trechos de alagamento para chegar ao set de filmagem dos Estúdios Globo. A famosa, que vive Clarice na novela das 18h, Garota do Momento, tomou chuva ao chegar no local e precisou passar por um caminho alagado para gravar a novela. "Hoje foi assim: embaixo de chuva. Mas, com o mesmo amor e dedicação de sempre. E o episódio de Garota do Momento? O que estão achando?", escreveu na legenda da publicação. Confira!

Leia também:Carol Castro revela nunca ter feito procedimentos estéticos: 'Original de fábrica'