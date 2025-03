Carol Castro celebra 100 capítulos da novela: 'Foi incrível festejar com essa equipe'

A novela 'Garota do Momento' alcança 100 capítulos e ganha festa com Carol Castro, Pedro Novaes, Maisa e outras estrelas do elenco

Que festa! Nesta sexta-feira, 28, a atriz Carol Castro, de 40 anos, compartilhou em suas redes sociais a celebração ao lado do elenco de Garota do Momento, novela das seis da Globo, que atingiu a marca de 100 capítulos. Os registros mostram uma festa com clima de Carnaval, repleta de fantasias e muita diversão.

Na legenda do post, ela comentou: “Acordei com uma dor de cabeça… não lembro o que aconteceu ontem! #missqueci”, brincando e fazendo referência à sua fantasia de miss, com uma faixa onde se lia “Miss Queci”, em alusão à expressão “me esqueci”.

“Apesar do dia corrido, em meio a gravação, fisioterapia, vida de mãe, corri pra chegar a tempo de celebrar #GarotaDoMomento. 100 capítulos com essa turma maravilhosa! Foi incrível festejar com essa equipe que eu amo. Nunca é tarde pra ser feliz!!! Ass: a atrasada da festa. (só perdi pro Silvio Pereira)”, continuou.

Carol também comemorou o grande sucesso da novela. “Viva Garota do Momento!!! Viva nossa novelinha do século!!! Vamos que estamos na metade dessa jornada mágica!!!!! Um estouro! Um chuá!!!”, concluiu.

O evento contou com a presença de grande parte do elenco, incluindo Silvero, Duda, Maisa(a vilã da história), Pedro Novaes (protagonista), Carla Cristina, Cauê Campos, Klara Castanho, João Vitor Silva, Flávia Reise Felipe Abib. Outros integrantes do elenco marcaram presença na festa também.

Confira alguns momento da festa:

Maisa durante dia de folga

Na última sexta-feira, 21, a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, decidiu abrir o seu álbum de fotos e compartilhar registros de seus momentos de descanso por meio de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a famosa brincou sobre a sua versão fora do ar, oposta à vilã Bia, que interpreta em Garota do Momento, da TV Globo: "Olha que mulher tranquila e calma fora do trabalho", escreveu na legenda da publicação.

