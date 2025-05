Carmo Dalla Vecchia sobre ataques homofóbicos: 'Levo pra delegacia e viram gatinhos'

Em entrevista para CARAS Brasil, o ator Carmo Dalla Vecchia revela que se surpreende quando decide levar os haters para delegacia; confira

O ator Carmo Dalla Vecchia, conhecido por sua presença marcante nas novelas e nos palcos, revelou um lado pouco conhecido de sua vida fora das câmeras. Casado com o autor João Emanuel Carneiro e pai de Pedro, de 5 anos, ele contou que, em alguns casos, os ataques homofóbicos que sofre ultrapassam os limites e que ele já levou haters para a delegacia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Carmo falou abertamente sobre paternidade, carreira e como lida com o preconceito que ainda persiste, mesmo em tempos de maior visibilidade LGBTQIA+.

O que o bigode azul tem a ver com intolerância?

Usando um bigode azul como forma de expressão artística, Carmo relatou que o julgamento geralmente vem dos adultos, nunca das crianças.

"Criança ama. Quando passo com esse bigode na frente de uma criança, que não entende nada ainda da vida, ela olha pra mim e diz: 'Olha, o bigode dele é azul'. E aí, se os pais não são muito caretas, eles olham e falam: 'Ah, que bacana, não sei o quê'. Se os pais são muito caretas, eles fecham a cara. Porque bigode azul, num homem. Às vezes posso receber ataque homofóbico. As pessoas não atacam diretamente, elas atacam o meu bigode e minha unha", declara.

Como ele lida com ataques nas redes?

Apesar de muitos preferirem ignorar, Carmo escolheu não se calar diante da violência verbal. Ele acredita que o ataque reflete o preconceito do outro, não um erro seu.

"Quando a gente entra na pilha de uma pessoa que faz uma crítica dessas, a gente tá comprando um erro que não é nosso, é o erro do outro. E quando você vê, você tá sofrendo por um erro que é do outro. A melhor coisa que a gente pode fazer é apagar o comentário e deletar a pessoa, porque ela vai deixar de existir", diz o ator.

Ele continua: "Afinal de contas, ela nunca existiu. Então ela volta pro limbo. E quem perde é ela, porque é ela que deixa de ter a chance de conviver com o diverso, com aquilo que é diferente dela e que talvez pudesse ensinar algo. Ensinar afeto, ensinar que a diferença pode ser legal, ensinar que existem várias pessoas no mundo que são diferentes — e que cada uma pode ter uma história pra contar diferente da outra."

E quando a paciência acaba?

Mesmo com toda a sua vivência, são 18 anos de psicanálise e prática budista, Carmo admite que nem sempre consegue manter a calma.

"Isso não quer dizer que eu não vá xingar a pessoa. Às vezes quero xingar e às vezes eu simplesmente digo: 'Deixa eu botar isso para fora'. Vou lá e xingo a pessoa. Geralmente sou muito educado. Primeiro digo: 'Olha, você tá sendo grosseiro', aí eu mando para aquele lugar."

Ele até criou um personagem para lidar com isso com humor: o Carmo Treteiro: "De vez em quando, eu crio uma treta com as pessoas. Resolvo responder uma mensagem, eu exponho a pessoa. Aí as pessoas se sentem sacaneadas porque foram expostas. Ué, mas se você teve coragem de postar aquilo, de assumir uma posição como aquela, vá até o fim, ué! Sim, vá até o limite de tudo. Muita gente não aguenta."

Mas o que acontece quando o ataque passa dos limites?

O ator não hesita em procurar a Justiça quando os comentários ultrapassam o respeito. Para ele, quando o preconceito vira crime, a resposta precisa ser firme.

"Tenho exemplos assim que já aconteceram muito comigo. Porque eu não tenho muito hater, mas quando tenho, quando é hater sério. Não tô falando de hater que te chama de feio ou que diz que você tá velho. Não é esse tipo de hater que estou falando. Estou falando de um hater que ataca a tua orientação sexual de maneira mais forte."

Nesse momento, o ator diz que aciona a Justiça: "Vou na polícia. A experiência que tenho é que depois que essas pessoas são chamadas pra depor ou têm que ir numa delegacia, os tigres viram uns ursinhos, uns gatinhos. Eles se declaram meus fãs, dizem que não têm preconceito, pedem desculpa muito facilmente."

Ele finaliza: "Eles são tigres quando têm uma tela protegendo, mas quando a polícia bate na porta, quando chega uma intimação na casa deles, eles vão ter que perder tempo e dinheiro indo na polícia pra depor... aí eles perderam tudo. Aí é chato. Aí eles não sabem mais o que fazer."