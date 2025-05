Carmo Dalla Vecchia recusa novela internacional por filho: 'Nesse momento sou dele'

O ator Carmo Dalla Vecchia fala sobre recusar novela internacional para estar presente na vida do filho, Pedro; assista

Conhecido por sua presença marcante nas novelas brasileiras e nos palcos, o ator Carmo Dalla Vecchia revelou ter recusado um papel de destaque em uma produção portuguesa. O motivo? Priorizar a criação do filho Pedro, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com o autor João Emanuel Carneiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou abertamente sobre a decisão e deixou claro que, neste momento, sua prioridade é a família: "Me chamaram para fazer uma novela em Portugal, eu disse não", contou ele, com firmeza.

A proposta envolvia um personagem de destaque, salário em euro e projeção internacional. Ainda assim, Carmo preferiu ficar no Brasil."

Era uma novela com personagem super bacana, em Portugal, ganhando em euro e eu disse: 'eu tenho meu filho, não dá'", diz Vecchia

O que pesa mais: uma carreira internacional ou os primeiros anos de um filho?

Segundo o ator, a escolha não foi difícil. Para ele, a presença constante na vida do filho fala mais alto do que qualquer oportunidade profissional: "Fiquei mal com isso? Não. Tenho ele, nesse momento sou dele. Estou feliz com isso."

A decisão também levou em consideração a rotina do marido, que segue com compromissos profissionais no Brasil: "Não tinha como largar ele [filho] aqui, o João [Emanuel Carneiro] estava escrevendo uma novela aqui, ia continuar no Brasil, eu ia sozinho para Portugal?"

Carmo ainda destacou a importância de dividir a paternidade de forma equilibrada, algo que seria prejudicado por uma mudança para outro continente.

"Dividi uma criança com dois pais que são ativos profissionalmente, que são ativos na paternidade, entre dois países ou ia levar uma babá para lá? Aí eu disse: 'Não, já fiz muita [novela], tudo bem'. Lamentei por um lado perder [essa oportunidade], ia ser legal, mas tá tudo bem", declara.

O que a paternidade representa para Carmo Dalla Vecchia?

O ator, que sempre falou com orgulho sobre sua família, afirma que a decisão de ser pai foi planejada e profundamente desejada. Por isso, não há arrependimentos.

"A família, no meu caso, veio em um momento que eu quis tanto, eu decidi tanto ser pai, que tava tudo certo, tá tudo certo", garante o artista.

Assista à entrevista completa:

