Carmo Dalla Vecchia liga diagnóstico a personagem de peça: 'Não sei se tenho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia fala sobre peça e como lida com a hiperconexão, o TDAH e a criação do filho em meio as redes; veja

Na comédia policial Corte Fatal, Carmo Dalla Vecchia vive Tony Penteado, um cabeleireiro irreverente envolvido no mistério do assassinato de uma cantora. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o enredo da peça, que transforma o público no 'sétimo personagem' da história, e sim a semelhança inesperada entre ator e personagem: ambos têm TDAH.

O que acontece quando o palco reflete a vida real?

Em entrevista à CARAS Brasil, Carmo falou sobre como o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade o faz repensar até onde o rótulo se aplica:

"Eu não sei se tenho tanto TDAH assim. Acredito que, atualmente, pelo fato de consumirmos muita mídia eletrônica, e a mídia eletrônica ter essa agilidade, essa rapidez, acabamos meio que trabalhando nessa janela, sabe? É uma janela que abre, uma janela que fecha, e já foi para outro assunto, já trocou aqui. E a gente acaba trazendo isso muito para as nossas relações de hoje em dia. Às vezes, você começa um assunto e, quando vê, já trocou de assunto. A pessoa diz: 'Pera aí, para onde é que você foi?' Você trocou de assunto, a pessoa nem percebeu, porque é tudo tão rápido.", diz ele.

O ator acredita que o comportamento que antes era visto como sintoma, hoje faz parte da rotina de todos, principalmente na era das redes sociais:

"Principalmente eu, que sou um cara que tenho muitas postagens, que me tornei essa pessoa, esse influenciador digital, acabo trazendo essa agilidade que tenho no meu dia a dia para o espetáculo. É o poder que você tem de trocar de assunto muito rápido e, quando você troca de assunto, está completamente inteiro naquele assunto que está contando, e, ao mesmo tempo, aquilo troca e vai para outro lugar muito rápido", avalia.

Na visão de Carmo, o comportamento acelerado não é mais exceção: "Essa habilidade, esse TDAH que, por exemplo, o personagem tem, acho que as pessoas nem percebem tanto, porque atualmente nós já fazemos desse jeito. Atualmente, a gente já tem essa capacidade. Vemos hoje em dia: você está no metrô, você está no ônibus, você está no restaurante, as pessoas estão com aquela porcaria daquele celular o tempo inteiro, passando vídeo muito rápido, de dois segundos. Você sabe se aquilo interessa ou não interessa. Não interessou, passou, passou. E são linguagens muito rápidas."

Essa agilidade mental tem limites?

Apesar de reconhecer aspectos positivos, o ator também enxerga um alerta no ritmo acelerado de consumo e pensamento, especialmente ao observar o comportamento do filho, Pedro de 5 anos, fruto de seu casamento com autor João Emanuel Carneiro.

"Eu vejo que tenho que tomar cuidado com o meu filho hoje . Meu filho, quando liga a televisão, não quer ver um desenho. Meu filho, quando vê televisão, quer ver pílulas rápidas de TikTok que passam no YouTube. Você começa a perceber que isso já está num coletivo, assim, de uma maneira preocupante. Tem um lado que você pode pensar que é legal, que é a capacidade de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem outro lado que é você não dar descanso para sua cabeça, não dar um tempo para a cabeça", revela o ator.

Carmo encontra alívio em atividades que exigem foco completo e compartilha uma de suas formas favoritas de escapar da sobrecarga mental:

"Sabe o que me consome de uma maneira muito gostosa? Eu, que adoro um quebra-cabeça, vou para minha casa em Araras, coloco um quebra-cabeça na minha frente e deixo a minha cabeça ser consumida pelo único pensamento de união de peças. É uma das formas que consigo me tirar dessa coisa de agilidade do pensamento, porque, se a gente pensar, nossa cabeça não para de pensar. Se você vai fazer uma atividade aeróbica na academia, seja uma corrida ou um elíptico, sua cabeça vai para 30 mil lugares em 15 minutos", finaliza.

