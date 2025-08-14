Carlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores: 'Acreditar no seu caminho'

Sucesso nas redes sociais, o comunicador Carlinhos Maia teve seu trabalho reconhecido pelo Live Awards e busca inspirar as próximas gerações

Com mais de 35 milhões de seguidores apenas no Instagram, Carlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores com seu trabalho e presença digital. Destaque no prêmio Live Awards, o comunicador reforça a importância do seu alcance e agradece aos fãs pelo apoio em seus anos de carreira.

Comediante, ator e empresário, Carlinhos Maia usou o momento para refletir sobre seu papel como comunicador no mundo digital . “Ser comunicador da minha própria história, não é só produzir conteúdo, é celebrar e dar voz aos meus, ao meu grande público”, ele explica, em entrevista à CARAS Brasil. “Que esse prêmio entusiasme ainda mais outros influencers a acreditarem no seu caminho”.

Nascido em Alagoas, o comunicador ficou conhecido em 2016 por seus vídeos nas redes sociais, onde compartilhava a rotina e o dia a dia na sua vizinhança interiorana. Carismático, Carlinhos transformou a sua popularidade online em uma carreira empresarial estável que segue crescendo até hoje.

Em 2025, por exemplo, o influenciador conquista ainda mais sucesso no Instagram, rede social em que compartilha seu dia a dia, e apresenta seu próprio reality show, Rancho do Maia, que é transmitido pelas redes sociais.

O comunicador também leva consigo uma legião de fãs fiéis que acompanham religiosamente seus posts diários online. Firmado como um dos maiores influenciadores do país, Carlinho possui um histórico online repleto de sucessos e recordes, como o de brasileiro com os stories mais vistos no Instagram conquistado em 2018.

“Obrigado a cada um que se conecta comigo todo santo dia, que compartilha, comenta, ri junto. Vocês fazem parte disso!”, completa o comunicador. Para o futuro, ele espera que seu trabalho e esforço influencie as próximas gerações de comunicadores.

“Acredita, colega!”, exclama Carlinhos. “Receber o prêmio Live Awards como destaque no TikTok, em meio a tanta gente talentosa, é saber que a nossa forma de falar, realmente aproxima quem nos assiste. Obrigado, WeFun! Esse prêmio é nosso!”

Nesta quarta-feira, 13, aconteceu o Live Awards, realizado pela WeFun em São Paulo. A premiação destaca o papel creators como comunicadores das redes sociais, capazes de mobilizar milhões de seguidores, interações e moldar o comportamento dos internautas. O evento reuniu grandes nomes de destaque do entretenimento digital, como Matheus Claus, Eduarda Luvisneck, e Black Bolt.

