Carlinhos Maia se pronuncia após rumores envolvendo sua sexualidade

Sem negar e nem confirmar, Carlinhos Maia rebate críticas após sua vida pessoal virar assunto na internet em decorrência da separação

O influenciador digital Carlinhos Maia fez uma declaração nas redes sociais após sua vida pessoal virar notícia na web. Ele anunciou o fim do casamento com Lucas Guimarães em um comunicado no final de semana e o Portal Leo Dias levantou o motivo do término. De acordo com a publicação, Maia teria se separado porque teria se descoberto bissexual e estaria se aproximando de uma influencer.

Depois do assunto vir à tona, Carlinhos Maia contou que estava recebendo comentários dizendo que ele estaria falando da vida pessoal para ter engajamento nas redes sociais. Então, ele negou que esteja em busca de mais engajamento na internet.

"Eu acho engraçado que tudo do povo é engajamento: ‘Ele quer engajamento pro Rancho, ele quer engajamento’. Ó, para quem é influenciador há tanto tempo quanto eu, que lá atrás, com 100 mil seguidores, eu já tinha um engajamento monstruoso e até hoje em dia me mantendo no topo com tantos conteúdos que faço aqui. A minha vida pessoal eu divido com vocês porque não tem como, está dentro aqui, e eu divido com as pessoas que me assistem. Todo esse povo que não tem engajamento acha que tudo é por engajamento. Eu acho que não preciso provar que preciso de engajamento, de verdade mesmo”, disse ele.

E completou: "Por isso eu estou deixando falar e arder as coisas, tô com zero paciência de me pronunciar de nada. Saibam que as pessoas também têm vida, por mais que não seja relevante para a maioria das pessoas que assistem, nem tudo é sobre engajamento não”.

Porém, o influencer não se pronunciou sobre os rumores envolvendo sua sexualidade.

O anúncio da separação

O influenciador digital Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães estão separados. Na noite de sábado, 26, eles fizeram o anúncio oficial nas redes sociais por meio de um comunicado conjunto.

Eles contaram que ficaram juntos por 15 anos, mas decidiram que era a hora de seguir caminhos separados.

"São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados", informaram.

E completaram: "Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem".

