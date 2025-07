Carlinhos Maia se declara para o ex-marido: ‘Meu grande amor’

Após 15 anos de relacionamento, Carlinhos Maia se separou de Lucas Guimarães, mas fez uma declaração de amor para o ex

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para seu ex-marido, Lucas Guimarães. Ele fez um post no Instagram para destacar a conexão que eles criaram enquanto estavam juntos.

Tanto que Carlinhos relembrou um vídeo antigo dos dois quando eram mais jovens e estava em um aeroporto.

“Meu grande amor, amigo, filho da minha mãe rs. Estarei com você para sempre, nossa conexão vai além de tudo. Que você seja ainda mais próspero, respeitado e feliz. Sou seu fã, estarei torcendo como sempre”, disse ele.

O anúncio da separação

O influenciador digital Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães estão separados. Na noite de sábado, 26, eles fizeram o anúncio oficial nas redes sociais por meio de um comunicado conjunto.

Eles contaram que ficaram juntos por 15 anos, mas decidiram que era a hora de seguir caminhos separados.

"São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados", informaram.

E completaram: "Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem".

O motivo da separação

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães está dando o que falar na internet nesta semana. Depois do anúncio oficial do fim do relacionamento dos dois, os rumores trazem à tona o que teria sido o motivo do término. De acordo com o Portal Leo Dias, Carlinhos Maia teria descoberto que é bissexual.

Segundo a reportagem do portal do colunista Leo Dias, Carlinhos Maia fez a descoberta sobre sua bissexualidade ao ficar interessado em uma mulher. Inclusive, essa mulher seria a influenciadora Duda, que é o apelido de Eduarda Luvisneck.

Carlinhos e Duda já fizeram lives juntos nas redes sociais e teriam se aproximado nos últimos tempos. Porém, a publicação garantiu que não aconteceu qualquer tipo de traição e Carlinhos está apenas em uma fase de descobrir sua sexualidade.

A publicação ainda apontou que outro ponto que levou à separação de Carlinhos e Lucas foi a distância entre eles.

