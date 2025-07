Carlinhos Maia pede desculpas para mulher apontada como pivô em separação

Carlinhos Maia reaparece com a influencer que foi apontada como pivô em sua separação e pede desculpas pela exposição

O humorista Carlinhos Maia voltou a encontrar a influencer Duda Luvisneck nas redes sociais. Os dois fizeram uma live na internet na noite de terça-feira, 29, após ela ter sido apontada como pivô na separação dele e Lucas Guimarães. Então, ele aproveitou a oportunidade para se desculpar com ela.

“Você tá de boa? Antes de mais nada queria pedir desculpas a você, bem-vinda à minha vida, é isso aí”, disse ele sobre a exposição do fim do seu casamento e as especulações. Por sua vez, ela respondeu: “Tem que tá de boa né! Vou fazer o quê? Não tem outra opção”.

Logo depois, Carlinhos fez elogios para a amizade deles. "Não, é sério. Você é massa! Eu acho que você foi uma pessoa que eu me conectei muito aqui, isso é fato né? Tanto é que eu te chamei para vir aqui em casa, e me conectei mais ainda, porque eu sou assim, eu sou 8 ou 80, quando eu gosto de alguém, cabo. As pessoas ficam muito doidas com isso de gay, hetero, se traiu, não traiu, coisa chata do cacete. Mas a nossa vibe bateu e pronto”, disse ele. Em resposta, ela apenas disse: "É questão de energia né, bateu energia é isso aí".

Carlinhos Maia fala sobre a solidão

Em outro momento nas redes sociais, Carlinhos Maia comentou sobre estar sozinho em casa após se separar. E ele garantiu que é uma escolha ficar na solidão neste momento.

"O pessoal fala: ‘Você fica muito tempo sozinho’. Galera, isso é uma escolha. Eu poderia estar com meu pai e minha mãe o tempo todo ou com meus amigos. Se eu chamar, tenho certeza de que eles vêm. Mas vocês não ficam pensando em quando estiverem velhos? A galera tem um pânico dessa coisa de ficar só. Não sou muito de pensar no futuro, mas e quando ficar velho? Tem que aprender a se virar. É você e você. Quando você está novinho e bonitinho, está todo mundo aí. Amor, estou de boa, não fico depressivo, não. E nem tem como ficar sozinho. Vocês me largam? Falam mal, mas não largam. Vocês acostumaram [comigo] e eu com vocês", afirmou.

