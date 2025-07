Carlinhos Maia: Influencer reage após ser envolvida na separação

Pivô na separação? Influencer se manifesta após ser apontada como envolvida no fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Entenda a história

A influenciadora digital Eduarda Luvisneck viu o seu nome ser envolvido no fim do casamento dos influencers Carlinhos Maia e Lucas Guimarães nesta segunda-feira, 28. Isso porque surgiram rumores apontando a jovem como pivô na separação.

Ao ver a repercussão do assunto, Duda compartilhou uma mensagem nas redes sociais para contar que estava surpresa com o que vem sendo dito.

“Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história. Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, disse ela.

Entenda os rumores sobre o motivo do fim do casamento de Carlinhos Maia

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães está dando o que falar na internet nesta semana. Depois do anúncio oficial do fim do relacionamento dos dois, os rumores trazem à tona o que teria sido o motivo do término. De acordo com o Portal Leo Dias, Carlinhos Maia teria descoberto que é bissexual .

Segundo a reportagem do portal do colunista Leo Dias, Carlinhos Maia fez a descoberta sobre sua bissexualidade ao ficar interessado em uma mulher. Inclusive, essa mulher seria a influenciadora Duda, que é o apelido de Eduarda Luvisneck.

Carlinhos e Duda já fizeram lives juntos nas redes sociais e teriam se aproximado nos últimos tempos. Porém, a publicação garantiu que não aconteceu qualquer tipo de traição e Carlinhos está apenas em uma fase de descobrir sua sexualidade.

A publicação ainda apontou que outro ponto que levou à separação de Carlinhos e Lucas foi a distância entre eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Carlinhos Maia se pronuncia após rumores envolvendo sua sexualidade