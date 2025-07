Carlinhos Maia: Colunista revela motivo por trás do fim com Lucas Guimarães

Carlinhos Maia fez descoberta sobre sua intimidade e decidiu terminar o casamento com Lucas Guimarães para seguir outros interesses, diz colunista

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães está dando o que falar na internet nesta semana. Depois do anúncio oficial do fim do relacionamento dos dois, os rumores trazem à tona o que teria sido o motivo do término. De acordo com o Portal Leo Dias, Carlinhos Maia teria descoberto que é bissexual .

Segundo a reportagem do portal do colunista Leo Dias, Carlinhos Maia fez a descoberta sobre sua bissexualidade ao ficar interessado em uma mulher. Inclusive, essa mulher seria a influenciadora Duda, que é o apelido de Eduarda Luvisneck.

Carlinhos e Duda já fizeram lives juntos nas redes sociais e teriam se aproximado nos últimos tempos. Porém, a publicação garantiu que não aconteceu qualquer tipo de traição e Carlinhos está apenas em uma fase de descobrir sua sexualidade.

A publicação ainda apontou que outro ponto que levou à separação de Carlinhos e Lucas foi a distância entre eles.

Por enquanto, Carlinhos Maia não falou sobre os rumores.

O anúncio da separação

O influenciador digital Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães estão separados. Na noite de sábado, 26, eles fizeram o anúncio oficial nas redes sociais por meio de um comunicado conjunto.

Eles contaram que ficaram juntos por 15 anos, mas decidiram que era a hora de seguir caminhos separados.

"São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados", informaram.

E completaram: "Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia (@carlinhos)

Leia também: Marido de Carlinhos Maia expõe decepção com funcionário: 'Fui roubado'