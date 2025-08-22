CARAS Brasil
  Carlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança
Carlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança

Bailarino Carlinhos de Jesus relembra preconceitos que enfrentou e experiências que marcaram sua trajetória: "Isso existe mesmo”

por Izabella Nicolau
Publicado em 22/08/2025, às 18h30

Carlinhos de Jesus - Foto: Reprodução / Instagram

Com mais de quatro décadas dedicadas à dança de salão, Carlinhos de Jesus construiu uma carreira sólida e reconhecida no cenário artístico brasileiro. Hoje, além de coreógrafo, ele atua como jurado técnico do Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck, e compartilha suas vivências ao longo dessa trajetória, marcada por conquistas e desafios.

O bailarino revelou que enfrentou julgamentos desde a infância por seguir um caminho considerado incomum para meninos da sua geração. “Quando eu era criança e pedi para ir para uma academia de dança, meu pai se desesperou e me colocou em uma academia de jiu-jitsu. Ficou preocupado com a minha sexualidade”, contou em entrevista ao Extra.

Além da carreira, Carlinhos também falou sobre a vida pessoal. Pai de cinco filhos, ele construiu sua família ao longo de diferentes relacionamentos. Welington, Mauro e Marco nasceram de relacionamentos anteriores ao primeiro casamento; com a ex-mulher Neide, teve Dudu, que faleceu em 2011. Atualmente, é casado com a médica Raquel, com quem teve a caçula Tainah. O casal vive no Rio de Janeiro.

Preconceito ainda é realidade no universo da dança

Apesar da longa trajetória e do reconhecimento nacional, Carlinhos afirma que os estereótipos persistem. “Já ouvi de pessoas sem noção coisas como: ‘Cara, pensei que você era gay. Não imaginava que era casado e com filhos’. Isso existe mesmo”, declarou.

No Dança dos Famosos, ele divide o júri técnico com Zebrinha, Ana Botafogo e Milton Cunha, novidade da temporada. Carlinhos destaca que o desempenho dos participantes depende de ensaios e dedicação: “Minha dica para os artistas e professores é: vocês precisam ter o ‘pin’ artístico, ou seja, performance, interpretação e naturalidade. E isso é com bastante ensaio”, afirmou.

Com a experiência acumulada ao longo de mais de 40 anos de carreira, Carlinhos segue construindo sua história na televisão e na dança, sempre lidando com desafios e quebrando estereótipos.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

