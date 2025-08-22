Carlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança

Bailarino Carlinhos de Jesus relembra preconceitos que enfrentou e experiências que marcaram sua trajetória: "Isso existe mesmo”

Com mais de quatro décadas dedicadas à dança de salão, Carlinhos de Jesus construiu uma carreira sólida e reconhecida no cenário artístico brasileiro. Hoje, além de coreógrafo, ele atua como jurado técnico do Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck, e compartilha suas vivências ao longo dessa trajetória, marcada por conquistas e desafios.

O bailarino revelou que enfrentou julgamentos desde a infância por seguir um caminho considerado incomum para meninos da sua geração. “Quando eu era criança e pedi para ir para uma academia de dança, meu pai se desesperou e me colocou em uma academia de jiu-jitsu. Ficou preocupado com a minha sexualidade”, contou em entrevista ao Extra.

Além da carreira, Carlinhos também falou sobre a vida pessoal. Pai de cinco filhos, ele construiu sua família ao longo de diferentes relacionamentos. Welington, Mauro e Marco nasceram de relacionamentos anteriores ao primeiro casamento; com a ex-mulher Neide, teve Dudu, que faleceu em 2011. Atualmente, é casado com a médica Raquel, com quem teve a caçula Tainah. O casal vive no Rio de Janeiro.

Preconceito ainda é realidade no universo da dança

Apesar da longa trajetória e do reconhecimento nacional, Carlinhos afirma que os estereótipos persistem. “Já ouvi de pessoas sem noção coisas como: ‘Cara, pensei que você era gay. Não imaginava que era casado e com filhos’. Isso existe mesmo”, declarou.

No Dança dos Famosos, ele divide o júri técnico com Zebrinha, Ana Botafogo e Milton Cunha, novidade da temporada. Carlinhos destaca que o desempenho dos participantes depende de ensaios e dedicação: “Minha dica para os artistas e professores é: vocês precisam ter o ‘pin’ artístico, ou seja, performance, interpretação e naturalidade. E isso é com bastante ensaio”, afirmou.

Com a experiência acumulada ao longo de mais de 40 anos de carreira, Carlinhos segue construindo sua história na televisão e na dança, sempre lidando com desafios e quebrando estereótipos.

